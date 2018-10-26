Инновационный подход к кадровой политике заложен в стратегии развития стройотрасли до 2025 года

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационный подход к кадровой политике заложен в проекте стратегии развития строительной отрасли до 2025 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

"Особое внимание в стратегии уделено становлению инновационного подхода к кадровой политике. Сегодня почти 30% людей, занятых в строительстве, имеют общее базовое и общее среднее образование. Эта цифра должна сокращаться в пользу увеличения доли работников со средним специальным образованием. Это поможет становлению новой экономики строительства, освоению инновационных технологий", - считает Дмитрий Семенкевич.

Инновационной подход, в частности, подразумевает совершенствование системы прогнозирования кадровой потребности стройотрасли и механизма формирования заказа на подготовку кадров. Упор будет сделан на практическую направленность подготовки специалистов. Предполагается внедрение программ многоуровневой системы непрерывной подготовки, переподготовки, в том числе через развитие электронного образования, дистанционных интерактивных форм и методов обучения.

В проекте стратегии определены приоритетные направления развития строительной отрасли, в том числе ее цифровая трансформация. Предлагается переход на электронное взаимодействие участников инвестиционно-строительного процесса с созданием электронного государственного строительного портала. "Мы идем к полной замене бумажных носителей на электронные, начиная с процесса создания объекта до его демонтажа", - отметил замминистра.

В строительной отрасли Беларуси работают около 195 тыс. человек, их средний возраст - 41,2 года. Менее трети работников заняты в организациях Минстройархитектуры, остальные - на предприятиях коммунальной и частной форм собственности. Более 75% - представители рабочих специальностей.-0-