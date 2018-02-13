Иностранные инвесторы в 2017 году вложили в экономику Беларуси $9,7 млрд

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2017 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $9,7 млрд инвестиций, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (38% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (26,6%), Кипра (7,2%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $7,6 млрд, или 78,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2017 год организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $5,5 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (66,9% от всех направленных инвестиций), Украины (17,3%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (7,6%).
На долю прямых инвестиций приходилось 93,8% всех направленных инвестиций за рубеж.-0-
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