Институт тепло- и массообмена НАН в 2017 году экспортировал продукции на $3,4 млн

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт тепло- и массообмена НАН Беларуси в 2017 году экспортировал разработанной продукции более чем на $3,4 млн, сообщила сегодня журналистам ученый секретарь Института тепло- и массообмена НАН Светлана Данилова-Третьяк, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наш экспорт ежегодно составляет $3-4 млн. Объем экспорта разработанной продукции за прошлый год - $3,4 млн. Основной наш партнер сейчас - Саудовская Аравия, это примерно две трети нашего экспорта. Также среди наших партнеров Россия, Китай, Вьетнам", - сказала Светлана Данилова-Третьяк.
Институт проводит совместные исследования с Вьетнамом и Монголией, стремится наладить сотрудничество с США. "Также мы работаем с компанией Huawei (Китай) и LG (Республика Корея), прежде всего по системам охлаждения электронных устройств, в том числе смартфонов", - добавила ученый секретарь.
Еще одно актуальное направление работы института - магнитореологическое полирование. Это принципиально новый подход к финишной обработке оптических изделий. В этом направлении налажено сотрудничество с Россией, Китаем. Также зарубежные заказчики заинтересованы в работах по компьютерному моделированию.-0-
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