"Интеграл" примет участие в новом тендере на поставку микросхем для индийских космических аппаратов

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" примет участие в новом тендере на разработку и поставку микросхем для индийских космических аппаратов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора ОАО по научно-техническим программам и научной работе Анатолий Белоус.

Новые технические решения в области схемотехники позволили "Интегралу" ранее выиграть тендер на разработку и поставку микросхем для индийской космической промышленности. Конкуренцию белорусским разработчикам составляли компании из России, США, Германии, Китая. C белорусским предприятием был заключен контракт на сумму около $1 млн.

Учитывая положительные результаты реализации контракта, индийская сторона пригласила "Интеграл" принять участие в новом тендере. "Это говорит о возросшем авторитете предприятия, космические аппараты с нашими техническими решениями работают без сбоя. Надеемся на победу и в новом тендере, ведь это повлечет за собой поставки на много лет вперед", - сказал Анатолий Белоус.

По его словам, успешному освоению новых технологических процессов в космической промышленности способствует в том числе участие предприятия в программах Союзного государства. Всего с 2000 года "Интеграл" участвовал в выполнении 11 научно-технических союзных программ, девять из которых завершены.

В холдинге "Интеграл" реализуется весь комплекс работ по широкой номенклатуре микроэлектронных изделий и законченных изделий электронной техники (медицинские приборы, электронные табло, блоки управления бытовой, промышленной, автомобильной и сельскохозяйственной техники и т.д.). Речь идет о проектировании, разработке, производстве, маркетинге и сопровождении у потребителя.

Предприятия холдинга выпускают более 2 тыс. типов интегральных схем, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристаллических индикаторов и модулей, 150 изделий электронной техники. Продукция "Интеграла" применяется практически во всех отраслях народного хозяйства: вычислительной технике и системах управления, системах информатики, авиационно-космической и атомной промышленности, энергосберегающей технике и др.-0-