Интенсификация сотрудничества с Беларусью компенсирует России негативное влияние санкций - Рапота

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Интенсификация сотрудничества с Беларусью компенсирует России негативное влияние западных санкций. Такое мнение сегодня журналистам на полях V Форума регионов Беларуси и России высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

Григорий Рапота считает, что в непростой атмосфере, связанной с действием западных санкций, для России возрастает значимость таких торговых партнеров, как Беларусь. "Россия признательна Республике Беларусь, что где-то те потери, которые, может быть, несет экономика, торговля России в связи с санкциями, восполняются отношениями с таким верным союзником, которым является Республика Беларусь", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что в этих условиях важно "просто работать друг с другом, искать взаимную выгоду в сотрудничестве".-0-