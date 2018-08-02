02.08.2018 13:57:22

ИНТЕРВЬЮ: Налоговый кодекс: что изменится с 2019 года

В Налоговом кодексе Беларуси с 2019 года предлагается множество новшеств. Если их примут, платить налоги будем по-новому: администрирование усовершенствуют, законодательные нормы станут проще и понятнее, налоговая нагрузка уменьшится. О самых важных изменениях, которые предлагается внести в Налоговый кодекс, в интервью БЕЛТА рассказала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

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