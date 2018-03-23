Инвест-климат Беларуси презентован в Чэнду на Форуме торгово-экономического сотрудничества

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Чэнду состоялся Форум торгово-экономического сотрудничества КНР, Беларуси и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

В мероприятии приняли участие около 120 представителей компаний из провинций Сычуань, Шаньдун, Ляонин, Пекина и других регионов Китая.

Заместитель министра экономики Павел Утюпин выступил на форуме с презентацией инвестиционного климата Беларуси для деловых кругов провинции Сычуань.

Павел Утюпин также принял участие во встрече с губернатором провинции Сычуань Инь Ли. Во время встречи обсуждены текущие вопросы и перспективы развития межрегионального сотрудничества с провинцией Сычуань, в том числе развитие побратимских связей провинции с Гомельской областью.

Кроме того, в Чэнду Павел Утюпин принял участие в очередном заседании совета директоров и годовом общем собрании акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". На данных мероприятиях подведены итоги работы компании в 2017 году, определены планы работы на 2018 год, в том числе по строительству необходимой инфраструктуры, привлечению инвесторов, совершенствованию качества предоставляемых услуг в индустриальном парке "Великий камень".

В повестке дня белорусской делегацией также запланировано посещение экономической зоны развития Чэнду.-0-