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Инвестфонды стали новым инструментом для вложения средств в Беларуси

Экономика 24.07.2018 | 14:45
Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционные фонды стали новым инструментом для вложения средств в Беларуси. Закон об инвестфондах вступил в силу 23 июля, сообщает БЕЛТА.

Как пояснила журналистам старший юрист компании REVERA Ольга Полозова, инвестиционные фонды - это инструмент коллективного финансирования, они аккумулируют деньги физических и юридических лиц и инвестируют их в ценные бумаги, в том числе нерезидентов, недвижимость, драгоценные камни, металлы. Основные преимущества инвестфондов - возможность аккумулировать достаточно большой объем средств и инвестировать их с большей степенью диверсификации.

В Беларуси инвестфонды создаются либо в форме открытого акционерного общества - акционерный инвестиционный фонд (АИФ), либо без образования юрлица - паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

Управляет инвестиционным фондом за вознаграждение специальная управляющая компания. Предварительно она должна пройти государственную аккредитацию в Министерстве финансов. Как подчеркнула начальник управления регулирования рынка ценных бумаг Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Евгения Дроздова, это не лицензирование, а именно госаккредитация, причем она проводится по упрощенной схеме. Аккредитация позволяет убедиться, что юрлицо, которое управляет инвестфондом, соответствует установленным законом требованиям. "Чтобы выполнять функции управляющей организации акционерного инвестиционного фонда, минимальный размер чистых активов управляющей организации должен быть 50 тыс. базовых величин. Для управляющей организации паевого инвестфонда - 100 тыс. базовых величин", - добавила представитель Минфина.

Евгения Дроздова напомнила, что в Беларуси ведется работа над комплексной корректировкой Налогового кодекса. От участников рынка поступили предложения об установлении отдельных особенностей налогообложения в сфере инвестиционных фондов. Если они будут одобрены, это поможет более быстрому развитию инвестфондов.

Имущество инвестфонда, которое предназначено для инвестирования, учитывается и хранится в специальном депозитарии, аккредитованном в Минфине. Спецдепозитарий постоянно оценивает стоимость и структуру имущества, контролирует, как фонды распоряжаются имуществом, предназначенным для инвестирования. "Это защита от мошенничества - в какую-то серую схему, в вещи, которые не предусмотрены инвестдекларацией, вложенные деньги не уйдут", - отметила Евгения Дроздова.

Что касается доходности инвестфондов, то она не гарантирована и не застрахована, и об этом сделано специальное упоминание в законе. Инвесторы несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества инвестиционного фонда.

Начальник управления развития инвестиционных операций Национального банка Александр Раков констатировал, что у белорусов есть интерес к новому инструменту вложений. Вместе с тем в этом году белорусы, скорее всего, пока будут присматриваться к инвестфондам, изучать эту тему. В перспективе многое будет зависеть от того, каков будет режим налогообложения в сфере инвестфондов, считают представители Минфина и Нацбанка.

Подобные инвестфонды уже есть в России и Казахстане, при подготовке белорусского закона учитывался в том числе опыт этих стран.-0-

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Теги
Беларусь, инвестиции, Казахстан, Министерство финансов, налоги, Нацбанк, Россия
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