Инвестирование в Беларусь из китайской провинции Хубэй возрастет - первый вице-губернатор

15 мая, Ухань /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Инвестирование в Беларусь из китайской провинции Хубэй возрастет. Уверенность в этом выразил первый заместитель губернатора провинции Хуан Чжупин на встрече в г.Ухань с белорусской делегацией во главе с заместителем председателя Брестского облисполкома Андреем Клецом в ходе семинара "Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем", передает корреспондент БЕЛТА.
Хуан Чжупин подчеркнул, что концепция "Один пояс, один путь" позволила расширить контакты со многими зарубежными странами, в числе которых важное место отводится Беларуси. "Ваша страна расположена в центре Европы и обладает хорошим потенциалом для сотрудничества в логистике, торговле. Эти преимущества следует активно использовать с взаимной выгодой, - считает Хуан Чжупин. - Международный семинар как раз позволит укрепить партнерство провинции Хубэй с Беларусью, в том числе с Брестской областью".
По его мнению, увеличение китайского инвестирования в Беларусь станет серьезным вкладом в реализацию концепции "Один пояс, один путь". Первый вице-губернатор подробно рассказал о той важной роли, которая отводится Хубэю на новом Шелковом пути. Тем более что в этой провинции, расположенной в центральной части Китая, пересекается авиа- , железнодорожное, водное (через реку Янцзы) и автомобильное сообщение. Ввиду такого удобства транспортной сети Хубэй называют "китайским путепроводом".
В свою очередь Андрей Клец подробно остановился на преимуществах сотрудничества с Беларусью. Он рассказал, что Брестская область и провинция Хубэй связаны давними узами дружбы и побратимства, но самое сильное развитие двусторонние связи получили после визита в Беларусь в 2015 году председателя КНР Си Цзиньпина.
Андрей Клец подчеркнул, что за последние два года состоялось около 20 белорусско-китайских встреч и переговоров разного уровня между представителями Брестской области и провинции Хубэй. Он также отметил важность того, что именно через Брест следуют в Европу из Уханя железнодорожные контейнеры, которые загружены и в обратную сторону.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3953 BYN
|2.388 BYN
|2.393 BYN
|USD
|2.0003 BYN
|2 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.24 BYN
|3.227 BYN
|3.245 BYN