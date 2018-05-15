Инвестирование в Беларусь из китайской провинции Хубэй возрастет - первый вице-губернатор

15 мая, Ухань /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Инвестирование в Беларусь из китайской провинции Хубэй возрастет. Уверенность в этом выразил первый заместитель губернатора провинции Хуан Чжупин на встрече в г.Ухань с белорусской делегацией во главе с заместителем председателя Брестского облисполкома Андреем Клецом в ходе семинара "Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем", передает корреспондент БЕЛТА.

Хуан Чжупин подчеркнул, что концепция "Один пояс, один путь" позволила расширить контакты со многими зарубежными странами, в числе которых важное место отводится Беларуси. "Ваша страна расположена в центре Европы и обладает хорошим потенциалом для сотрудничества в логистике, торговле. Эти преимущества следует активно использовать с взаимной выгодой, - считает Хуан Чжупин. - Международный семинар как раз позволит укрепить партнерство провинции Хубэй с Беларусью, в том числе с Брестской областью".

По его мнению, увеличение китайского инвестирования в Беларусь станет серьезным вкладом в реализацию концепции "Один пояс, один путь". Первый вице-губернатор подробно рассказал о той важной роли, которая отводится Хубэю на новом Шелковом пути. Тем более что в этой провинции, расположенной в центральной части Китая, пересекается авиа- , железнодорожное, водное (через реку Янцзы) и автомобильное сообщение. Ввиду такого удобства транспортной сети Хубэй называют "китайским путепроводом".

В свою очередь Андрей Клец подробно остановился на преимуществах сотрудничества с Беларусью. Он рассказал, что Брестская область и провинция Хубэй связаны давними узами дружбы и побратимства, но самое сильное развитие двусторонние связи получили после визита в Беларусь в 2015 году председателя КНР Си Цзиньпина.

Андрей Клец подчеркнул, что за последние два года состоялось около 20 белорусско-китайских встреч и переговоров разного уровня между представителями Брестской области и провинции Хубэй. Он также отметил важность того, что именно через Брест следуют в Европу из Уханя железнодорожные контейнеры, которые загружены и в обратную сторону.-0-