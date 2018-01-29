29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиции в лесное хозяйство Беларуси в 2017 году составили Br136 млн, сообщил на пресс-конференции министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы направили в 2017 году Br136 млн на закупку лесозаготовительной техники, модернизацию наших деревообрабатывающих цехов, строительство лесных дорог и другие цели. Из всей суммы инвестиций, которую я обозначил, часть средств - из займа Всемирного банка, остальные - собственные средства предприятий", - сказал Михаил Амельянович. Из данной суммы около Br50 млн было направлено на закупку лесозаготовительной техники - харвестеров и форвардеров "Амкодор", лесовозов МАЗ и др.

В 2017 году в системе лесного хозяйства заготовлено почти 18 млн куб.м древесины - это на 2,8 млн куб.м больше, чем в 2016 году.

Всемирный банк ранее выделил Министерству лесного хозяйства заем в $40,7 млн по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". Эти деньги были направлены на закупку техники, создание лесосеменных комплексов с современной технологией получения посадочного материала и другие цели.-0-