Инвестиционный климат Беларуси презентовали в Токио

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-японский экономический форум открылся сегодня в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

Мероприятие проводится с целью активизации инвестиционного и регионального сотрудничества с Японией. "Во время форума состоялись презентации инвестиционного климата Беларуси, индустриального парка "Великий камень", белорусской фармацевтической отрасли, свободной экономической зоны "Могилев", японо-белорусской промышленной зоны, других инвестиционных проектов, в том числе в сфере машиностроения, электромобилей и высокотехнологичного медицинского оборудования", - отметили в НАИП. На форуме выступили министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, президент ДЖЕТРО Ясуси Акахоси, исполняющий обязанности директора НАИП Денис Мелешкин.

"Япония является важным партнером для Беларуси, и мы придаем большое значение развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, в первую очередь в инвестиционной сфере. Присутствие на форуме представителей японских компаний с мировым именем, промышленных ассоциаций и ассоциаций бизнеса подтверждает интерес к Беларуси. Это создает хорошую основу для дальнейшей активизации контактов на межправительственном и межгосударственном уровне, что объективно будет стимулировать вывод на более системную основу взаимодействия и между бизнесменами двух стран", - отметил Денис Мелешкин.

Участники форума смогли ознакомиться с перспективами взаимодействия с японскими компаниями в сферах информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизации и робототехники, производства электромобилей и автокомпонентов, инвестиционного сотрудничества. Возможности и примеры успешного делового сотрудничества между Беларусью и Японией представили глава Европейского отделения компании Socionext Inc. Танака Тосихико, президент компании Toshin Kogyo Сиро Судзуки, глава представительства Takeda Pharmaceuticals в Беларуси Коки Сато.

Состоялись деловые встречи в формате В2В с представителями японских компаний и деловых ассоциаций, а также расширенная встреча организаторов и участников форума с членами группы межпарламентской дружбы "Япония - Беларусь".

Белорусско-японский экономический форум продолжится 11 мая на деловой площадке в Осаке. Участники мероприятия посетят Кансайскую электрическую компанию, ознакомятся с инфраструктурой подготовки к всемирной выставке "ЭКСПО-2025". Также пройдет региональная встреча "Могилевская область - префектура Осака", контактно-кооперационная биржа, встречи в формате B2B. Запланированы презентации проекта smart city японской компании Socionext, выступление президента компании Chukan Butsu.

Представители белорусской фармацевтической отрасли планируют подписать меморандумы о сотрудничестве с японскими компаниями. Будут изучены перспективы создания совместных либо иностранных предприятий с японским инвестиционным капиталом по производству лекарств.

В состав белорусской делегации вошли руководители Министерства здравоохранения, НАИП, Могилевского областного исполнительного комитета, СЭЗ "Могилев", СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", белорусских предприятий. С японской стороны участниками форума стали представители более ста компаний, в том числе Kawasaki, Mitsubishi Corporation, Takeda Pharmaceuticals, Chukan Butsu, Shionogi Pharma, Ono Pharma, Assentia Holdings, МНPS, Argentum Bullet Consulting, Global Media Corporation.

Организаторы форума - Национальное агентство инвестиций и приватизации, посольство Беларуси в Японии, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке Организации содействия развитию внешней торговли Японии (ДЖЕТРО).-0-