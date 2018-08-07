Инвесторы готовы вложить $850 млн в создание новых предприятий в СЭЗ Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвесторы готовы вложить $850 млн в создание новых предприятий на территории свободных экономических зон в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский после совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко о повышении эффективности работы свободных экономических зон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общий объем заявленных инвестиций - где-то $850 млн - это по всем шести зонам. Это новые заявленные проекты, под которые мы вместе с областями просили о возможности расширить свободные экономические зоны", - сказал Василий Матюшевский.

По его словам, обсуждаемые на совещании у главы государства вопросы не касались введения дополнительных льгот для резидентов СЭЗ.

Правительство, в частности, предлагает предусмотреть дополнительные источники финансирования, которые предприятия могли бы использовать для создания необходимой инфраструктуры, в первую очередь это касается газо- и электроснабжения. Кроме того, речь идет о возможности расширения территорий СЭЗ под новые проекты, которые инвесторы готовы были бы реализовать.

Все предложения аккумулированы в проекте указа. Глава государства в целом их поддержал, поэтому ожидается, что документ в ближайшее время будет доработан и отправлен ему на подпись.

Василий Матюшевский пояснил, что наличие свободных экономических зон позволяет конкурировать за инвестиции в Евразийском экономическом союзе. "Это не изобретение Беларуси, в мире такие зоны существуют. Поэтому, конкурируя за инвестора, мы как минимум должны предоставлять условия не хуже. Потому что у него всегда есть возможность выбирать", - отметил первый вице-премьер.-0-