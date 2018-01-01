ИП и юрлица получили льготы для открытия магазинов и объектов общепита на селе

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года предпринимателям, работающим в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания на селе и в средних и малых городах, предоставлены льготы. Это предусмотрено указом от 22 сентября 2017 года "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", сообщает БЕЛТА.

Под сельской местностью в указе понимаются населенные пункты численностью населения до 2 тыс. человек, под средними и малыми городскими поселениями - численностью от 2 тыс. до 10 тыс. человек. Работающим на селе предусмотрены льготы для торговли, общепита и бытового обслуживания, в средних и малых городских поселениях - для общепита и бытового обслуживания. При деятельности на селе указ распространяется на ИП и юрлица, в малых городах - на ИП и микроорганизации.

Льготы можно получить при открытии магазинов, павильонов, киосков, палаток, автомагазинов, торговых мест на рынках и ярмарках, объектов общепита и бытового обслуживания. В их числе - освобождение от НДС, пониженные ставки по налогу на прибыль (6%) и подоходному налогу с физлиц (6%). Ставка единого налога для ИП за месяц составит 1 базовую величину. Работающие в сельской местности и малых городах полностью освобождены от налога на недвижимость и от земельного налога, а также арендной платы за земельные участки.

Субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в магазинах вне зависимости от торговой площади, а юрлица - и в автомагазинах при согласовании маршрута и ассортимента. Ранее ИП было запрещено продавать алкоголь в рознице, они могут это делать только в объектах общественного питания.-0-