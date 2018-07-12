Ипотечный офис Беларусбанка с февраля направил на льготное жилищное кредитование около Br15 млн

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ипотечный офис ОАО "АСБ Беларусбанк" направил на льготное кредитование жилищного строительства около Br15 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Ипотечный офис начал свою работу в феврале 2018 года. На льготное кредитование жилищного строительства с момента открытия было направлено около Br15 млн. Такая сумма выделена на кредитование участников программы, запущенной государством по указам №240 и №13", - пояснили в Беларусбанке.

В пресс-службе уточнили, что в рамках льготного кредитования жилищного строительства ипотечным офисом уже заключено более 430 договоров.

"Жилищное кредитование для банка традиционно сохраняет свое приоритетное направление. Всего за время работы ипотечного офиса Беларусбанка заключено более 2200 договоров на кредитование недвижимости, включая льготное кредитование жилья", - отметили в банке.

Как сообщалось, в 2018 году в Беларуси планируется построить 4 млн кв.м жилья, в 2019-м эта цифра может достигнуть 4,5 млн кв.м.-0-