Иркутская область готова организовать в регионе совместное с Беларусью производство стройматериалов

4 октября, Иркутск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Иркутская область заинтересована в организации на своей территории совместного с Беларусью производства строительных материалов. Об этом заявил губернатор области Сергей Левченко сегодня на встрече с белорусскими и российскими журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские строители известны во всем мире, подчеркнул губернатор, но для того, чтобы они могли закрепиться в Иркутской области, здесь необходимо наладить производство стройматериалов, так как везти их из Беларуси экономически нецелесообразно. "Мы готовы предложить белорусской стороне конкретные виды строительных материалов для производства их в Иркутской области", - сказал Сергей Левченко.

Встреча губернатора с журналистами состоялась во время пресс-тура "Белорусская диаспора Прибайкалья: авторитет, активность, самобытность", организованного Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информагентством "Россия сегодня".-0-