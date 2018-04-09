9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование программных касс позволит сэкономить при открытии бизнеса. На это обратил внимание журналистов заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Механизм контроля выручки предполагает использование кассового оборудования, разновидностью которого будут являться программные кассы. Ожидаем, что они станут более дешевой технологией для бизнеса, соответственно, будет проще начать деятельность. Для этого необязательно покупать кассовый аппарат - достаточно мобильного телефона, подключенного у оператора программных касс с соблюдением необходимых требований. Это несколько сэкономит затраты на первоначальном этапе, и в последующем человек понесет минимальные затраты, если решит прекратить деятельность", - сказал Владимир Муквич.

Новая технология, по его словам, позволяет плательщикам контролировать своих подчиненных, а налоговым органам - дистанционно контролировать полноту и правильность исчисления платежей. "Если плательщик, например, неправильно укажет объем выручки в налоговой декларации, в рамках камерального контроля подскажем ему, что есть нестыковка в данных. Соответственно плательщик может сам скорректировать, - пояснил замминистра. - Данные этой системы могут также стать поводом для проведения адресных контрольных мероприятий. Например, если кассовое оборудование длительный период не включается, это может свидетельствовать, что субъект хозяйствования скрывает выручку".

Как сообщалось, возможность использования в качестве альтернативы субъектами хозяйствования при реализации товаров (работ, услуг) программной кассы предусмотрена постановлением Совета Министров и Национального банка №1040/17 от 29 декабря 2017 года. Программная касса представляет собой программное обеспечение, с помощью которого будут выполняться кассовые операции, данные о которых будут передаваться в систему контроля кассового оборудования (СККО). При этом предусмотрены два варианта реализации механизма: программная касса может размещаться на электронных устройствах субъектов хозяйствования (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны); программная касса размещается в центре обработки данных оператора программной кассовой системы и используется субъектом хозяйствования посредством доступа в интернет с использованием средств идентификации. Основные пункты постановления вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.-0-