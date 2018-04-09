Итоги экономической интеграции ЕАЭС были бы большими, если бы удалось решить проблему многочисленных барьеров - Евдоченко

9 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Результаты экономической интеграции ЕАЭС могли бы быть более впечатляющими, если бы удалось решить проблему многочисленных барьеров. На это обратил внимание первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в интервью журналу "Директор", сообщает БЕЛТА.

ЕАЭС имеет непреходящее значение для экономики Беларуси и белорусской внешней торговли, считает первый замминистра. "За три года, прошедших с момента подписания договора о ЕАЭС, сделано немало. Могли бы сделать больше, но я хотел бы подчеркнуть, что эти три года пришлись на один из самых сложных и драматических периодов мировой экономики. Снижение деловой активности, торговли, инвестиционной деятельности во всем мире не могло не оказать влияния на наш регион. Поэтому, говоря сегодня о достижениях нашей национальной экономики и союза в целом, следует признать, что они могли быть гораздо скромнее, если бы не наша взаимопомощь и солидарность в рамках ЕАЭС. И в 2017 году, когда мировая экономика стала выходить из рецессии, результаты нашей интеграции продемонстрировали значительную эффективность, - подчеркнул Андрей Евдоченко. - Результаты экономической интеграции "пятерки" могли бы быть более впечатляющими, если бы удалось решить проблему многочисленных барьеров, изъятий и ограничений в нашем отраслевом экономическом взаимодействии и торговле".

Первый замминистра констатировал, что определенная работа в данном направлении проводится. В октябре 2016 года по инициативе Беларуси принято специальное распоряжение Совета ЕЭК, на основе которого заработал механизм системного устранения препятствий. Беларусью совместно с партнерами по ЕАЭС проведена ревизия всех препятствий в рамках "пятерки", в 2017 году устранены 10 препятствий в сферах таможенного, технического, налогового регулирования, трудовой миграции. Евразийским Межправсоветом утверждена "дорожная карта" на 2018-2019 годы, предусматривающая ликвидацию 17 препятствий.

"Однако когда мы ведем борьбу с препятствиями, барьерами и ограничениями, надо четко понимать, что мы ведем борьбу с последствиями, а не причинами, - сказал он. - Для устранения имеющихся барьеров и ограничений в области технического регулирования, государственных закупок, субсидирования, формирования единого аграрного рынка, рынка транспортных услуг, для достижения равных условий для хозяйствующих субъектов всех стран ЕАЭС критически важно ускорить выработку единых промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и иных политик. Как это положено быть в реальном экономическом союзе, и как это сделал Европейский союз. Только обеспечив выработку и соблюдение фундаментальных принципов экономической интеграции, мы сможем устранить все барьеры и получить максимальную отдачу от построения экономического союза".

По мнению Андрея Евдоченко, для обеспечения преимущества Евразийского экономического союза перед другими интеграционными проектами сегодня очень важно ставить вопрос не столько о расширении ЕАЭС, сколько о глубине взаимодействия внутри его. "Для Беларуси - это особо острый вопрос, - продолжил он. - Беларусь - страна не просто с открытой, а очень открытой экономикой: мы экспортируем почти 70% произведенных товаров и услуг. Поэтому для нашей страны именно глубина интеграции имеет непреходящее значение. Нашим отраслям надо "брать огонь на себя" и инициировать формирование единых политик на основе правовых актов, не допускающих различных лазеек и изъятий, ведущих к образованию препятствий в нашем экономическом сотрудничестве.-0-