Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепился к валютной корзине вторую неделю подряд за счет снижения курсов сразу трех валют, входящих в ее состав. Последний раз такое дружное падение курсов иностранных валют произошло во второй половине октября. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 1,66% до 1,9921 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 1,15% и стоит 2,3608 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,68% и стоит 3,4170 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 1,07%.

Всего с начала года доллар подорожал на 1,72%, евро подорожал на 15,44%, а российский рубль подорожал на 5,33%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 6,16%.

По предварительным данным, в ноябре объем золотовалютных резервов РБ по методологии МВФ вырос на 18,4 млн. долларов США (+0,2%), и на 1 декабря составил 7.413,7 млн. долларов США в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению резервов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре вырос на 0,5%, с начала года вырос на 4,4%, за последние 12 месяцев вырос на 4,9%.

Решением Правления Нацбанка с 18 октября 2017 г. ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 11% годовых. Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Нацбанка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).

ВВП в январе-ноябре 2017 года вырос на 2,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2017 г. рост ВВП на 1,8%, в 2018 г. – на 1,8%, в 2019 г. – на 1,7%, в 2020 г. – еще на 1,7%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 5,6% в 2017 г., 7,1% в 2018 г., 5,8% в 2019 г. и 5,0% в 2020 г.

МВФ прогнозирует в 2017 году рост ВВП на 1,7%, на 1,8% в 2018-2019 годах, и на 2,0% в 2020-2022 годах. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2017 году – на 6,3%, в 2018 и 2019 годах – на 6,5%, в 2020 году – на 6,0%, в 2021 году – на 5,6%, в 2022 году – на 5,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 1,8% в 2017 г., на 2,1% в 2018 г. и на 2,4% в 2019 г. Инфляция по прогнозам ВБ составит 9,0% в 2017 г., 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики в 2017 году на 1,5% и на 2,0% в 2018 году.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2017—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2017 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 1,7%, инфляция ожидается на уровне 9%. По майской оценке Министерства экономики, годовая инфляция ожидается на уровне 5,5-6%. По июльской оценке Министерства финансов, инфляция не превысит 7%, и может в ближайшее время снизиться до 5%. Нацбанк также ожидает, что по итогам 2017 года прирост потребительских цен сложится ближе к 6%.

Официальные прогнозы на 2018 год предусматривают рост ВВП на 3,4%, инфляцию в пределах 7%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $62,8 до $64,5 за баррель, или на 2,7%. Золото подорожало с $1.255 до $1.275 за тройскую унцию, или на 1,6%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари