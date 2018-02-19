Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине третью неделю подряд, на этот раз за счет снижения курса доллара. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 2,08% до 1,9600 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,08% и стоит 2,4557 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 1,05% и стоит 3,4788 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,09%.

Всего с начала года доллар подешевел на 0,64%, евро подорожал на 4,26%, а российский рубль подорожал на 1,48%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,39%. При этом доллар обновил минимумы с начала года.

По предварительным данным, в январе объем золотовалютных резервов по методологии МВФ снизился на $837,9 млн. (-11,5%), и на 1 февраля составил $6.477,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня ЗВР по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $1,4 млрд., из которых $835,8 млн. составили обязательства по еврооблигациям.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе вырос на 0,8%, за последние 12 месяцев вырос на 4,5%.

Решением Правления Нацбанка с 14 февраля ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10,5%. Дальнейшие решения по изменению процентных ставок будут зависеть от соответствия инфляции прогнозной траектории, развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере, а также вероятности и величины реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году). По мнению Нацбанка, ставка рефинансирования к концу года будет в диапазоне 9,5-10,5%, в зависимости от того, как будет складываться макроэкономическая ситуация в странею

ВВП в январе 2018 года вырос на 4,6% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 1,8%, в 2019 г. – на 1,7%, в 2020 г. – еще на 1,7%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 7,1% в 2018 г., 5,8% в 2019 г. и 5,0% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,8% в 2018-2019 годах, и на 2,0% в 2020-2022 годах. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах – на 6,5%, в 2020 году – на 6,0%, в 2021 году – на 5,6%, в 2022 году – на 5,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,1% в 2018 г. и на 2,4% в 2019 и 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 2,0% в 2018 году.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 2,6% в 2018 году, и на 2,5% в 2019 году. Инфляция (среднегодовая) по мнению агентства составит 5,8% в 2018 году и 6,5% в 2019 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти маки Brent выросла с $62,5 до $64,6, или на 3,4%. Стоимость золота выросла с $1.316 до $1.347 за тройскую унцию, или на 2,4%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари