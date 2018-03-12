Итоги недели на белорусском валютном рынке

После пяти недель укрепления белорусского рубля к валютной корзине, на минувшей короткой неделе стоимость корзины не изменилась: рост евро был полностью компенсирован снижением доллара и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,11% до 1,9589 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,66% и стоит 2,4314 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,20% и стоит 3,4482 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате за неделю не изменилась.

Всего с начала года доллар подешевел на 0,70%, евро подорожал на 3,23%, а российский рубль подорожал на 0,59%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 0,72%.

По предварительным данным, в феврале объем золотовалютных резервов по методологии МВФ вырос на $616,1 млн. (+9,5%), и на 1 марта составил $7.093,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению резервов в феврале способствовали поступление средств от продажи Минфином еврооблигаций, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка иностранной валюты на торгах БВФБ.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе вырос на 0,8%, за последние 12 месяцев вырос на 4,5%.

Решением Правления Нацбанка с 14 февраля ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10,5%. Дальнейшие решения по изменению процентных ставок будут зависеть от соответствия инфляции прогнозной траектории, развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере, а также вероятности и величины реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).

ВВП в январе 2018 года вырос на 4,6% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 2,6%, в 2019 г. – на 2,1%, в 2020 г. – еще на 1,9%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 6,0% в 2018 г., 5,5% в 2019 г. и 5,1% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,8% в 2018-2019 годах, и на 2,0% в 2020-2022 годах. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах – на 6,5%, в 2020 году – на 6,0%, в 2021 году – на 5,6%, в 2022 году – на 5,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,1% в 2018 г. и на 2,4% в 2019 и 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 2,0% в 2018 году.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 2,6% в 2018 году, и на 2,5% в 2019 году. Инфляция (среднегодовая) по мнению агентства составит 5,8% в 2018 году и 6,5% в 2019 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти маки Brent выросла с $64,4 до $65,3 за баррель, или на 1,4%. Валютная пара USD/CHF выросла с 0,9370 до 0,9510, или на 1,5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари