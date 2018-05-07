Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепился к валютной корзине третью неделю подряд, на этот раз – за счет снижения курсов евро и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,17% до 2,0234 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 0,19% и стоит 2,4213 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,69% и стоит 3,1990 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,03.

Всего с начала года доллар подорожал на 2,57%, евро подорожал на 2,80%, а российский рубль подешевел на 6,68%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 2,12%. При этом в середине недели российский рубль и валютная корзина обновили минимумы с начала года.

По предварительным данным, в апреле объем международных резервных активов РБ вырос на $43,5 млн. (+0,6%), и на 1 мая составил $7.038,1 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению резервов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте вырос на 0,8%, с начала года – на 2,5%, за последние 12 месяцев – на 5,4%.

Решением Правления Нацбанка с 14 февраля ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10,5%. 14 марта было принято решение оставить ставку неизменной. По заявлению регулятора, решение о сохранении процентных ставок отражает целесообразность поддержания нейтральности денежно-кредитных условий.

ВВП в январе-марте 2018 года вырос на 5,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 2,6%, в 2019 г. – на 2,1%, в 2020 г. – еще на 1,9%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 6,0% в 2018 г., 5,5% в 2019 г. и 5,1% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2018 году и на 2,4% в 2019 году. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 6,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,1% в 2018 г. и на 2,4% в 2019 и 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 2,0% в 2018 году.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 2,6% в 2018 году, и на 2,5% в 2019 году. Инфляция (среднегодовая) по мнению агентства составит 5,8% в 2018 году и 6,5% в 2019 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны, на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти маки Brent выросла с $73,6 до $74,7 за баррель, или на 1,5%. Валютная пара GBP/USD снизилась с 1,3780 до 1,3530, или на 1,8%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари