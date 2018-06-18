Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине третью неделю подряд, на этот раз - за счет падения курсов доллара всех трех валют, входящих в ее состав. Последний раз такое дружное падение валют наблюдалось в последней декаде мая. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,04% до 2,0007 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 1,63% и стоит 2,3168 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,05% и стоит 3,1911 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,37%.

Всего с начала года доллар подорожал на 1,42%, евро подешевел на 1,63%, а российский рубль подешевел на 6,91%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 3,43%, обновив, как и евро, минимумы с начала года.

По предварительным данным, в мае объем международных резервных активов РБ снизился на $98,5 млн. (-1,4%), и на 1 июня составил $6.939,6 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня международных резервных активов по итогам мая обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $331 млн.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае снизился на 0,3%, с начала года вырос на 2,5%, за последние 12 месяцев вырос на 4,4%.

Решением Правления Нацбанка с 14 февраля ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10,5%. 14 марта было принято решение оставить ставку неизменной. По заявлению регулятора, решение о сохранении процентных ставок отражает целесообразность поддержания нейтральности денежно-кредитных условий. Вопрос по ставке будет очередной раз рассмотрен Нацбанком на заседании 20 июня.

ВВП в январе-мае 2018 года вырос на 4,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 3,7%, в 2019 г. – на 1,9%, в 2020 г. – на 2,0%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 6,0% в 2018 г., 5,3% в 2019 г. и 4,9% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2018 году и на 2,4% в 2019 году. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 6,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,9% в 2018 г., на 2,7% в 2019 и на 2,5% в 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 2,6% в 2018 году, и на 2,5% в 2019 году. Инфляция (среднегодовая) по мнению агентства составит 5,8% в 2018 году и 6,5% в 2019 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны, на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent снизилась с $76,3 до $73,0 за баррель, или на 4,3%. Валютная пара EUR/USD снизилась с 1,1770 до 1,1540, или на 2,0%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари