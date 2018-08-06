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Итоги недели на белорусском валютном рынке

Экономика 06.08.2018 | 15:47
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Стоимость валютной корзины растет третью неделю подряд, на этот раз - за счет роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. Последний раз такой согласованный рост за неделю все три валюты демонстрировали в первой половине января. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 1,07% до 2,0136 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,50% и стоит 2,3316 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,37% и стоит 3,1754 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,61%.

Всего с начала года доллар подорожал на 2,07%, евро подешевел на 1,01%, а российский рубль подешевел на 7,37%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 3,35%.

По предварительным данным, в июне объем международных резервных активов РБ снизился на $108,2 млн. (-1,6%), и на 1 июля составил $6.831,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня международных резервных активов по итогам июня обусловлено плановым погашением Нацбанком и Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $424 млн., а также снижением стоимости монетарного золота.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне вырос на 0,4%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев вырос на 4,1%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября 2018 года.

ВВП в январе-июне 2018 года вырос на 4,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 3,7%, в 2019 г. – на 1,9%, в 2020 г. – на 2,0%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 6,0% в 2018 г., 5,3% в 2019 г. и 4,9% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2018 году и на 2,4% в 2019 году. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 6,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,9% в 2018 г., на 2,7% в 2019 и на 2,5% в 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 3,5% в 2018 году, на 2,5% в 2019 году и на 2% в 2020 году. Инфляция по мнению агентства составит в 2018 году 6%.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны, на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent снизилась с $74,8 до $73,4 за баррель, или на 1,9%. Валютная пара EUR/USD снизилась с 1,1660 до 1,1570, или на 0,8%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

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валюта, валютный рынок
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