Итоги недели на белорусском валютном рынке

Стоимость валютной корзины растет третью неделю подряд, на этот раз - за счет роста курсов евро и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,01% до 2,1387 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,41% и стоит 2,4996 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,90% и стоит 3,1290 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,53%.

Всего с начала года доллар подорожал на 8,41%, обновив максимумы с начала года, евро подорожал на 6,13%, а российский рубль подешевел на 8,72%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,94%.

По предварительным данным, в августе объем международных резервных активов РБ вырос на $216,2 млн. (+3,1%), и на 1 сентября составил $7.246,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов в августе способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,0%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября 2018 года.

ВВП в январе-июле 2018 года вырос на 4,4% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 3,8%, в 2019 г. – на 1,7%, в 2020 г. – на 2,1%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 5,1% в 2018 г., 5,3% в 2019 г. и 4,9% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2018 году и на 2,4% в 2019 году. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 6,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,9% в 2018 г., на 2,7% в 2019 и на 2,5% в 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 3,5% в 2018 году, на 2,5% в 2019 году и на 2% в 2020 году. Инфляция по мнению агентства составит в 2018 году 6%.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны, на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $76,8 до $77,8 за баррель (+1,3%). Валютная пара GBP/USD выросла с 1,2910 до 1,3060 (+1,2%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари