Итоги работы Белагропромбанка за 2017 год: интервью председателя правления Анатолия Лысюка

В 2017 году второй банк страны по размеру активов, уставного фонда и привлеченных средств клиентов продемонстрировал стабильную работу и выполнение основных показателей развития.

О том, каковы основные итоги деятельности банка за прошедший год, какие ключевые направления работы банк будет развивать сегодня и каковы планы на ближайшее будущее, после общего собрания акционеров ОАО "Белагропромбанк", состоявшегося 23 марта 2018 года, рассказал председатель правления ОАО "Белагропромбанк" Анатолий Лысюк.

- Анатолий Анатольевич, как Белагропромбанку удается удерживать высокие позиции среди других белорусских банков?

- Да, действительно, сегодня Белагропромбанку удается работать стабильно, успешно и занимать лидирующие позиции по ряду бизнес-направлений. Нам доверяют клиенты и партнеры, и мы ценим их доверие. Почти четвертая часть населения - более 1,7 млн человек являются нашими клиентами, и более 37 тыс. предприятий на постоянной основе сотрудничают с банком.

Подведение итогов деятельности за 2017 год показало, что прошедший год стал успешным практически по всем направлениям деятельности. Работа была направлена, прежде всего, на достижение целей Стратегического плана развития ОАО "Белагропромбанк" на 2015-2017 гг., а также решение поставленных государством задач.

В целом в 2017 году Белагропромбанк продемонстрировал стабильную и эффективную работу. Успешная деятельность банка, сохранение высоких показателей по ряду бизнес-направлений, финансовой устойчивости и эффективности стали возможными во многом благодаря реализации ряда принятых в 2016-2017 годах указов главы государства, а также постановлений правительства, направленных на их развитие.

Отдельные слова благодарности хочется высказать премьер-министру Республики Беларусь Андрею Владимировичу Кобякову и первому заместителю премьер-министра Василию Станиславовичу Матюшевскому.

Поддержка государства способствовала увеличению капитала, позволила, наряду с мерами, принимаемыми самим банком, улучшить качество его активов и в целом реализовать основную цель деятельности банка - стабильное безопасное функционирование, эффективное взаимодействие с клиентами и партнерами.

Кроме того, результаты проведенной аудиторской компанией КПМГ независимой оценки качества активов свидетельствуют об уверенном поддержании ОАО "Белагропромбанк" капитала на уровне, достаточном для покрытия принимаемых банком рисков.

Итоги прошедшего года стали началом нового этапа развития, и мы с оптимизмом смотрим в будущее, в сторону развития, которое позволит банку оставаться ведущим финансовым учреждением нашей страны, а также укреплять свои позиции в числе крупнейших банков Центральной и Восточной Европы.

- Расскажите подробнее, какие наблюдались положительные тенденции в целом в работе банка?

- Во-первых, по итогам работы в 2017 году увеличен нормативный капитал банка, улучшено качество его кредитного портфеля, диверсифицирован депозитный портфель юридических лиц. Во-вторых, банком обеспечено выполнение планов по прибыли, при этом наиболее значительный рост достигнут в части доходов непроцентного характера. Благодаря увеличению клиентской базы, расширению продуктового ряда, реализации партнерских программ совместно со страховыми организациями чистый комиссионный доход по отношению к 2016 году увеличился на 18%.

Успешная деятельность банка как на внутреннем, так и на международном рынках по праву была оценена партнерами и независимыми международными институтами. По результатам ежегодного исследования банковского рынка в 2017 году авторитетное европейское деловое издание Global Banking & Finance Review признало Белагропромбанк лучшим банком Республики Беларусь по трем номинациям - "Лучший КСО банк", "Лучший корпоративный банк", "Лучший розничный банк". По версии британского журнала bne IntelliNews, опубликовавшего обзор банковского сектора стран Центральной и Восточной Европы и СНГ, Белагропромбанк признан "Лучшим банком Беларуси в сфере торгового и структурного финансирования" в 2017 году.

"Лучший банк Беларуси в сфере торгового и структурного финансирования" по версии британского журнала bne IntelliNews (2017 г.)

- Белагропромбанк активно работает в направлении корпоративной социальной ответственности. Поделитесь результатами в этой сфере деятельности.

- Безусловно, в области корпоративной социальной ответственности результаты есть, и очень хорошие. Белагропромбанк на постоянной основе оказывает безвозмездную помощь спортивным и религиозным организациям, учреждениям образования и здравоохранения, организациям и общественным объединениям, осуществляющим социальную защиту населения, а также многодетным семьям, детям, инвалидам, ветеранам войны и труда, иным категориям социально незащищенных граждан.

В 2017 года Белагропромбанком положено начало сотрудничества с благотворительным фондом "Прикосновение к жизни". Клиентам и банку предоставляется уникальная возможность по оказанию финансовой помощи детям с онкологическими заболеваниями, ограниченными возможностями, а также детям-сиротам. Финансовая поддержка проекта обеспечивается за счет отчислений, производимых клиентом с каждой покупки в предприятиях торговли и сервиса, которые в последующем переводятся в адрес фонда. В рамках приверженности целям данного проекта, а также солидарности с его участниками, Белагропромбанком в адрес фонда направляются средства, соразмерные суммам клиентских отчислений.

В четвертый раз подряд банком проведена масштабная республиканская акция по повышению финансовой грамотности среди детей "Твае першыя фiнансы" . В 2017 году брошюры по финансовой грамотности получили около 100 тыс. пятиклассников - учащихся всех белорусских школ. Всего за четырехлетнюю историю проекта банк вручил брошюры более 300 тыс. школьников.

Награда Международного олимпийского комитета "Спорт без границ" (2017 г.)

Банк вот уже более четырех лет является генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси. За выдающиеся заслуги в пропаганде спорта и здорового образа жизни Белагропромбанк получил награду Международного олимпийского комитета "Спорт без границ" . Эта престижная награда впервые в истории Республики Беларусь вручена кредитно-финансовому учреждению.

- Какими результатами банк может гордиться в сегменте корпоративного бизнеса?

В прошедшем году банк планомерно расширял сотрудничество с предприятиями различных отраслей экономики, таких как, например, торговля, машиностроение, нефтепереработка. На обслуживание привлечено более 3 тыс. новых клиентов - юридических лиц, что составляет 8,5% от общего числа корпоративных клиентов банка.

Прирост средств юридических лиц в национальной валюте, привлеченных посредством различных инструментов, составил 332 млн рублей, или 28%. По величине срочных рублевых депозитов субъектов хозяйствования банк переместился со второго на первое место с долей рынка в 17,5%.

Отдельного внимания заслуживает работа по развитию отношений с субъектами малого и среднего предпринимательства. Результатом такой работы стала награда в номинации "Самый широкий региональный охват в поддержке малого и среднего предпринимательства" в рамках программы Банка развития Республики Беларусь по финансированию субъектов МСП.

Награда Банка развития Республики Беларусь в номинации "Самый широкий региональный охват в поддержке малого и среднего предпринимательства" (2017 г.)

В ближайшей перспективе мы запустим проект по финансированию предпринимательства с крупным европейским финансовым институтом на очень привлекательных условиях.

- Анатолий Анатольевич, Вы затронули тему привлечения средств иностранных финансовых институтов. Каковы результаты работы международного бизнеса банка по итогам 2017 года?

- Конечно, работа с ведущими зарубежными финансовыми институтами - одно из ключевых направлений деятельности нашего банка. Мы гордимся налаженными связями со многими иностранными банками-партнерами, ведь привлекаемые из-за рубежа средства позволяют инвестировать в экономику страны, направлять средства в проекты наших клиентов.

Белагропромбанк в сфере международного сотрудничества имеет партнерские взаимоотношения с более сотни банков из тридцати стран. В 2017 году для реализации внешнеторговых проектов клиентов банка привлечено средств иностранных кредитно-финансовых организаций в объеме около $900 млн, причем из них $340 млн - на долгосрочной основе. В том числе реализована уникальная как по сумме, так и по сроку сделка по привлечению синдицированного кредита .

В прошедшем году банк активно наращивал объемы документарного бизнеса, совокупный объем которого составил порядка $700 млн.

- Белагропромбанк - банк с хорошей географией присутствия в республике, и, наверняка, развитию розничного направления уделяется достаточное внимание? Каких показателей удалось достичь в 2017 году в этой сфере?

- В целом по розничному направлению в 2017 году нашим банком был реализован ряд новых интересных проектов. Были успешно внедрены интернет-вклад "@gro"*, депозитная карта** , благотворительная карта "Прикосновения" , "Крэдытка са знiжкай" .

Благотворительная карта Белагропромбанка "Прикосновения"

Значительные усилия были направлены на повышение привлекательности депозитных продуктов. В результате обеспечен положительный темп роста привлеченных от населения средств, при этом увеличилась рыночная доля банка в данном сегменте.

Банк принимал активное участие в реализации ряда кредитных программ. Это поддержка граждан, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств, - уникальная льготная программа, финансируемая за счет специального фонда, сформированного из прибыли, программа развития и популяризации отдыха в агроусадьбах, также реализуемая только нашим банком, программа по оказанию поддержки гражданам при строительстве жилых помещений в рамках указа Президента Республики Беларусь №240 и ряд других.

Белагропромбанк первым из белорусских банков запустил услугу по безопасной оплате в сети Интернет по карточкам БЕЛКАРТ. Кроме того, в прошедшем году банком внедрены такие сервисы, как дистанционный прием заявок на потребительские кредиты и выпуск карточек, использование динамического пароля 3D-Secure. Также сегодня у клиентов банка есть возможность осуществлять денежные переводы с карты на карту разных банков.

- Анатолий Анатольевич, поделитесь планами на дальнейшую перспективу.

- В октябре 2017 года утвержден Стратегический план развития ОАО "Белагропромбанк" на 2018-2020 годы. В основе данного плана находятся мероприятия, направленные на содействие развитию экономики Республики Беларусь, а также повышение собственной эффективности и инновационности с учетом уже существующих либо зарождающихся трендов в финансовом секторе.

В 2018 году продолжится трансформация банка, связанная с переводом его филиалов на единый банковский идентификационный код. В результате такого перехода будет централизован ряд функций, произведен реинжиниринг и автоматизация процессов. Все это позволит сделать деятельность банка более эффективной и гибкой как в реагировании на существующие вызовы, так и в вопросах повышения скорости и качества сервиса, предоставляемого клиентам.

В целях управления преобразованиями в банке создано и получит свое дальнейшее развитие направление, ориентированное на систематизацию работы с ключевыми проектами и процессами банка, - Проектно-процессный офис.

По направлению корпоративного бизнеса банк продолжит придерживаться подхода, основанного на обеспечении высококачественного клиентоориентированного сервиса и постоянном повышении его уровня. В 2018 году будут введены в действие новые стандарты обслуживания корпоративных клиентов, предусматривающие, в том числе, использование более широкого вида коммуникаций с клиентами.

Будет осуществлено внедрение сервиса "финансовый супермаркет". Он станет центром реализации банковских, страховых, финансовых, лизинговых, консалтинговых и иных взаимосвязанных продуктов и услуг.

Развитие розничного бизнеса будет сопряжено с совершенствованием продуктовой линейки путем модификации действующих и внедрения новых услуг, расширением традиционных каналов продаж розничных продуктов банка, развитием и постоянным улучшением удаленных каналов доступа.

Отдельное внимание будет уделено вопросам повышения скорости вывода новых продуктов на рынок.

В 2018 году банк завершит проект по созданию "безлюдных офисов" и приступит к тиражированию на сеть его результатов. Помимо изменения формата предоставления услуг это позволит повысить эффективность деятельности.

С учетом большого количества изменений существенное внимание будет уделено вопросам управления персоналом и совершенствования корпоративной культуры.

Мы уверены, что реализация поставленных перед нами в 2018 году задач послужит залогом успешного достижения целей Стратегии банка до 2020 года.

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* Процентные ставки по срочному безотзывному банковскому вкладу "@gro безотзывный" на дату 03.04.2018 составляют от 5,5 до 11,5 процента годовых в белорусских рублях, от 0,3 до 1,8 процента годовых в долларах США и евро, от 3 до 6,5 процента годовых в российских рублях.

Процентные ставки по срочному отзывному банковскому вкладу "@gro" на дату 03.04.2018 составляют от 5,0 до 8,2 процента годовых в белорусских рублях, от 0,3 до 1,5 процента годовых в долларах США, от 0,2 до 0,5 процента годовых в евро, от 3 до 4 процентов годовых в российских рублях.

Размер процентной ставки по вкладу (депозиту) с переменной процентной ставкой может быть изменен банком в одностороннем порядке в соответствии с договором банковского вклада (депозита).

** Процентные ставки по продукту "Депозитная карта" на дату 03.04.2018 составляют 4 процента годовых в белорусских рублях, 0,3 процента годовых в долларах США, 0,1 процента годовых в евро.

Размер процентной ставки по вкладу (депозиту) с переменной процентной ставкой может быть изменен банком в одностороннем порядке в соответствии с договором банковского вклада (депозита).