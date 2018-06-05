Итоги работы промышленности, науки и аграрного сектора представлены на "Белагро-2018" - Русый

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги работы промышленности, науки и аграрного сектора представлены на международной специализированной выставке "Белагро-2018", заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый во время официального открытия выставки, передает корреспондент БЕЛТА.

"На выставке "Белагро-2018" мы можем увидеть своеобразный отчет о том, что сделали наши промышленники, ученые, аграрии. Выставка стала своего рода новой Зеленой неделей у нас в Беларуси. 28 государств изъявили желание поучаствовать в нашей выставке. Около 540 компаний представили на "Белагро" результаты своего труда. Позвольте пожелать всем участникам выставки эффективных контрактов", - сказал Михаил Русый.

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" открылась сегодня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия. Коллективные экспозиции презентовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства Беларуси. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.

Помимо "Белагро-2018" во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-