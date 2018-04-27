"Ивацевичдрев" в январе-марте увеличил экспорт на 40%

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев" в январе-марте текущего года на 40% увеличило экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Александр Ильницкий.

Одной из приоритетных задач предприятия является диверсификация рынков сбыта. В настоящее время удельный вес экспорта в общем объеме производства составляет 70%. По итогам первого квартала предприятие отправило за рубеж продукции на сумму $10,6 млн. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 140,5%. ОАО освоило два новых рынка сбыта. Так, в Сербию осуществлены первые поставки древесно-стружечных плит, в США - мебели.

"В первую очередь мы сейчас сконцентрированы на увеличении объемов производства и поставок мебели. Для нас это довольно новая продукция. При этом она уже экспортируется в Латвию, Казахстан, Россию, США. Акцент делается на производство конечного товара, а не промежуточного, чтобы основной объем добавленной стоимости оставался в Беларуси", - подчеркнул Александр Ильницкий. Он добавил, что "Ивацевичдрев" работает над развитием собственной розничной торговой сети.

В целом завод поставляет продукцию в 15 стран, в том числе в Германию, Венгрию, Чехию, Хорватию, Литву, Азербайджан, Узбекистан. Помимо мебели за рубеж отгружаются древесно-стружечные и ламинированные плиты, пиломатериалы. В 2017 году экспорт предприятия составил почти $35 млн.

История ОАО "Ивацевичдрев" начинается с 1922 года, когда был введен лесопильный цех. В настоящее время это одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Беларуси.-0-