Изменения в Договор о ЕАЭС в антимонопольной сфере направлены на внутригосударственное согласование

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Согласованные со всеми сторонами изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе по внедрению инструментов предостережения и предупреждения в сфере антимонопольного регулирования одобрены Коллегией Евразийской экономической комиссии и направлены на внутригосударственное согласование. Об этом заявил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов на совещании руководителей антимонопольных органов стран ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"После вступления в силу изменений в договор о союзе комиссия получит полномочия выдавать предупреждения без назначения расследования, - пояснили в пресс-службе. - Хозяйствующие субъекты ЕАЭС, в свою очередь, получат возможность самостоятельно устранять нарушения и восстанавливать конкуренцию без уплаты штрафа. Одновременно, как подчеркнул министр ЕЭК, внедрение инструментов предостережения и предупреждения значительно снизит административную нагрузку на бизнес".

Кроме того, Марат Кусаинов отметил эффективное поэтапное выполнение плана совместных с национальными антимонопольными органами мероприятий по адвокатированию конкуренции (повышению информированности бизнеса) в ЕАЭС на 2018-2020 годы. В этом контексте особая роль отводится новому формату взаимодействия с бизнесом - общественной приемной, который включает разъяснительную работу и индивидуальные консультации представителей делового сообщества. "Если права конкретного предпринимателя на общем рынке нарушены антиконкурентными действиями его партнеров, мы готовы ему помочь, безусловно, в рамках своей компетенции", - сказал Марат Кусаинов. По его словам, такой формат взаимодействия с бизнесом необходим, так как он позволяет эффективно разъяснять права и ответственность бизнеса в сфере конкуренции на трансграничных рынках союза.

"На совещании главы конкурентных ведомств ЕАЭС рассмотрели подходы, необходимые для обеспечения справедливой конкуренции, а также предложения по модернизации антимонопольного регулирования в праве союза, - добавили в пресс-службе. - Эксперты ЕЭК рассказали о реализации предложений Армении по внесению изменений в техрегламенты союза по итогам выявленных случаев недобросовестной конкуренции, а также детально рассмотрели инициативу Беларуси о конкретизации запрещенных форм недобросовестной конкуренции в Договоре о ЕАЭС".-0-