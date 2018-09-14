Изменения в Налоговый кодекс будут стимулировать к добровольной уплате налогов - Наливайко

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Налоговый кодекс, которые предлагается внести с 2019 года, будут стимулировать к добровольной уплате налогов, сообщил сегодня журналистам министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, передает корреспондент БЕЛТА.
В новом Налоговом кодекс акцент сделан на упреждение нарушений, а не применение штрафных санкций. Этого подхода МНС придерживается при проведении контрольной деятельности. "Уже сегодня информационные системы позволяют в значительной степени удаленным образом контролировать деятельность субъектов хозяйствования и осуществлять контроль без вмешательства в их текущую работу", - отметил Сергей Наливайко.
МНС также поддерживает закрепление в НК принципов разумности и соразмерности наказания за налоговые нарушения. Так, одно из предлагаемых новшеств заключается в том, что размер пени не должен превышать сумму доначисленного налога (сбора).
Министерство по налогам и сборам и Верховный суд проводят сегодня круглый стол по изменению налогового законодательства для дальнейшего развития предпринимательства.-0-
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