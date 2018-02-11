Изменения в указ о лжепредпринимательстве могут быть внесены на рассмотрение Президента до конца февраля

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" могут быть внесены на рассмотрение Президента до конца февраля. Об этом сообщил председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин в эфире телеканалА "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
Александр Турчин отметил, что решается задача о снятии всех вопросов касательно проблемы лжепредпринимательства и разработки соответствующего пакета документов.
"Создана рабочая группа с участием правоохранительных, контролирующих органов. Госорганы настроены на решение проблемы. Добросовестные бизнесмены не должны страдать. Концепция есть, думаю, что мы до конца февраля внесем на рассмотрение главы государства изменения в этот указ", - пояснил он.-0-
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