Японские бизнесмены во главе с президентом Kawasaki приедут в октябре в Беларусь

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские бизнесмены во главе с президентом корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураямой приедут в октябре в Беларусь. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В октябре впервые к нам приедет президент крупнейшей японской корпорации Kawasaki Heavy Industries. Это многомиллиардная компания с многомиллиардным оборотом. Одновременно он является и президентом структуры Министерства экономики, торговли и промышленности Японии - РОТОБО, которая работает в направлении постсоветских стран", - рассказал Сергей Рахманов.

В РОТОБО входит около 150 фирм, поэтому японская делегация будет представлена несколькими десятками бизнесменов. "Во время этого визита мы будет прорабатывать достаточно серьезные проекты, которые готовим сейчас для обсуждения", - отметил председатель Постоянной комиссии.

Япония - один из глобальных технологических лидеров в мире, поэтому Беларусь заинтересована привлекать инвестиции и технологии из этой страны. "В первую очередь мы делаем ставку на высокие технологии. Это касается таких направлений, как микроэлектроника, робототехника, биотехнологии, аддитивные технологии", - привел примеры Сергей Рахманов. По его словам, рассматривается участие японских компаний и в уже реализуемых в Беларуси проектах, в том числе в сферах металлургии, фармацевтики, производства бумаги.

"Наша задача сейчас сформировать площадку, где мы могли бы на экспертном уровне вырабатывать соответствующие рекомендации, доносить до наших японских партнеров конкретные предложения, что мы и делаем, - добавил сенатор. - Мы договорились уже, что сформируем постоянную группу, которая будет заниматься такой аналитикой на постоянной основе, а не просто во время визитов. Думаю, в конце года это даст определенные результаты, тем более - в следующем году".

Сергей Рахманов обратил внимание, что Беларусь интересна не только представителям японского бизнеса, но и финансовым структурам, инвестиционным банкам. Так, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) четко выразил заинтересовать в развитии отношений. "Сочетание бизнеса и финансовых структур - это как раз то, что нам нужно на данном этапе. Очень важно, чтобы с нашей стороны была проявлена соответствующая активность и по линии профильных министерств и ведомств, и по линии конкретных предприятий", - резюмировал сенатор.-0-