Японский бизнес заинтересован в реализации проектов на территории "Великого камня" - Есин

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский бизнес заинтересован в реализации проектов на территории "Великого камня" и японо-белорусской промышленной зоны на Могилевщине, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Презентация белорусского инвестиционного потенциала состоялась во время первого белорусско-японского экономического форума, который проходил в Японии 9-11 мая. Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения при поддержке посольства Беларуси в Японии, Могилевского облисполкома, Национального агентства инвестиций и приватизации, Организации содействия развитию внешней торговли Японии.
"Белорусская делегация провела большую работу на региональном уровне. Состоялись встречи с губернатором префектуры Канагава. Также участники форума посетили ряд ведущих японских предприятий, которые заинтересованы в реализации различных проектов на территории нашей страны. В частности, рассматривались возможности использования площадки "Великого камня", а также японо-белорусской промышленной зоны, которую планируется создать на Могилевщине", - сказал Руслан Есин.-0-
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