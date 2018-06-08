"Юнисон" и Zotye подписали соглашение на $560 млн о производстве в Беларуси электромобилей

8 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Соглашение на общую сумму в $560 млн между белорусско-британским предприятием "Юнисон" и китайской компанией Zotye International Automobile Trading об организации в Беларуси производства электромобилей подписано сегодня в Циндао, передает корреспондент БЕЛТА.

Документ предусматривает организацию в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ.

Сегодня в Циндао также заключено соглашение между группой компаний "Лада ОМС" и China Sinopharm International Corp. по сотрудничеству в сфере медицинского оборудования общей стоимостью проектов в $94 млн.

Церемония подписания коммерческих контрактов белорусских компаний с китайскими партнерами состоялась в рамках визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Циндао. На мероприятии присутствовали министр экономики Владимир Зиновский, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Владимир Амарин и посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.-0-