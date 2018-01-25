Каллаур отмечает тенденции по дедолларизации экономики Беларуси

25 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур отмечает тенденции по дедолларизации экономики. Об этом он рассказал сегодня журналистам по итогам доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы имеем процентную ставку по новым кредитам для юридических лиц 11,4%. Это уже та ставка, которая непосредственно повышает спрос со стороны юридических лиц на кредиты в национальной валюте и уменьшает спрос в иностранной. Собственно говоря, это стимулирует дальнейшие процессы по дедолларизации экономики, - сказал Павел Каллаур. - Если мы посмотрим на кредитный портфель, то доля валютных кредитов в нем сейчас составляет 52,3%. Она снизилась на 5,5 процентных пункта за предыдущий год".

По словам главы Нацбанка, дедолларизация имеет место и в рамках широкой денежной массы. "Там мы тоже наблюдаем снижение удельного веса иностранной валюты на 3,5%. И доля валюты в широкой денежной массе сейчас составляет 65%", - сказал он.

Павел Каллаур проинформировал, что по итогам прошлого года наблюдается опережающий прирост кредитов в национальной валюте. "Что касается депозитного рынка, то мы не наблюдаем тех процессов, которые имели место в предыдущие годы по активному уменьшению валютных депозитов. Они стабилизировались где-то в пределах $7,4 млрд. И имеем неплохой прирост депозитов в национальной валюте, хотя, конечно, он мог бы быть и больше", - считает председатель правления Нацбанка.

В целом он отметил, что ситуация на валютном рынке в части обменного курса находится вблизи равновесия. То есть курс национальной валюты, с одной стороны, обеспечивает макроэкономическую сбалансированность, а с другой - удобен для экспортеров, чтобы они по-прежнему имели возможность наращивать поставки.-0-