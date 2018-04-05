5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картофель белорусских сортов растет на полях от Бреста до Сахалина, сообщил заместитель гендиректора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Семенной картофель - это важная статья белорусского экспорта не только в Россию, но и в Казахстан, Узбекистан, Грузию. Мы возвращаемся на те рынки, которые были до 1991 года. И сегодня с гордостью говорю, что картофель белорусских сортов успешно растет на полях от Бреста до Сахалина", - сказал Вадим Маханько.

В нашей стране белорусские сорта на протяжении 30 лет занимают около 70% посадочных площадей, самые большие - "Бриз" и "Скарб", постепенно к ним подтягиваются новые сорта "Рогнеда", "Манифест", "Лель".

По словам Вадима Маханько, прошлый сезон для многих хозяйств сложился непросто. Но те, кто следовал советам специалистов, получили прекрасный урожай. Впервые в Беларуси урожайность картофеля приблизилась к показателю 300 ц/га, уточнил заместитель гендиректора. Учитывая потенциал белорусского картофелеводства, можно получать еще больше. Вадим Маханько добавил, что в стране идет постепенный переход от сортовой селекции к селекции гибридов первого поколения, которые обладают гораздо большей урожайностью и лучше хранятся.-0-