12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картофель и виноград в январе подорожали, огурцы и цитрусовые подешевели. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Продукты питания и безалкогольные напитки в январе стали дороже на 0,67%. Цены на фрукты выросли на 2,01%, овощи подешевели на 0,18%. Больше всего подорожал виноград - на 36,32%, сладкий перец - на 14,18%, картофель - на 14,57%, свекла - на 8,92%, капуста - на 7,3%, морковь - на 106,69%. При этом огурцы стали дешевле на 6,07%, цитрусовые - на 3,73%, помидоры - на 2,2%, лук подешевел на 1,52%.

Яйца в январе стали дороже на 0,22%. Сахар-песок подешевел на 0,67%, цены на крупы снизились на 1,51%, при этом гречневая крупа стала дешевле на 7,86%, пшенная крупа - 0,06%. Овсяные хлопья стали дороже на 0,81%, рис - на 0,76%, кукурузные хлопья - на 0,64%. Кондитерские изделия подорожали на 1,25%.

Табачные изделия стали дороже на 3,14%, алкогольные напитки - на 0,85%.

Непродовольственные товары стали дороже на 0,84%.

Услуги в январе подорожали на 0,54%. Больше всего подорожали правовые услуги (на 6,52%), услуги общежитий (на 6,31%), технический осмотр автомобилей (5,3%) и ритуальные услуги (на 4,15%). Стали дороже услуги по страхованию легкового автотранспорта (на 3,3%) и бытовые услуги (на 1,29%). Снизились цены на услуги железнодорожного транспорта (на 2,13%), малярные работы (на 0,22%) и услуги гостиниц (на 0,39%).

Инфляция в Беларуси в январе составила 0,8%.-0-