Казахстан ратифицировал соглашение о спецсубсидиях в ЕАЭС

14 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение о порядке добровольного согласования государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специфических субсидий в отношении промышленных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Соглашением предусмотрено 15 критериев допустимости субсидий. Для принятия положительного решения нужно наличие как минимум одного из них, в том числе если субсидия является малозначимой - $100 тыс. одному получателю (предприятию). Производство продукции должно быть совместным, а сам продукт производиться на территории союза в недостаточном количестве. Критериями также являются новизна для региона, инновационность, расположение предприятия в неблагополучных регионах. Вместе с тем субсидии предназначены для начинающих, находящихся в кризисном положении, адаптирующихся к стандартам ЕАЭС, пострадавших от чрезвычайных происшествий предприятий.-0-