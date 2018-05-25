Казань получила 94 автобуса МАЗ в преддверии ЧМ по футболу

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года автотранспортные предприятия Казани получили партию из 94 новых низкопольных автобусов модели МАЗ-203 с двигателем, отвечающим экологическому стандарту "Евро-5", производства ОАО "Минский автомобильный завод", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Мэр Казани Ильсур Метшин и руководитель казанского отделения посольства Беларуси в России Олег Исаев осмотрели новые автобусы и высоко оценили оснащенность транспорта. Осмотр новых автобусов, выстроенных одной колонной, прошел на площади Тысячелетия. Каждый из них уже закреплен за определенным маршрутом и испытан в деле.

"Автобус очень мягко ездит, - отмечают казанские водители. - Эти автобусы надежные. Конечно, могут быть мелкие починки, замена накладок, масла, но капитальный ремонт не понадобится - двигатель здесь вечный".

"Я хочу поблагодарить, прежде всего, наших белорусских партнеров за сотрудничество, которое вылилось в такую долгосрочную программу, - сказал мэр Казани. - 11 лет как купили автобусы, и те 50 МАЗов еще встречаем на дорогах. Это теперь уже лицо нашего общественного транспорта. Самое главное, чтобы был доволен пассажир. Это совершенно новый стандарт качества обслуживания".

Подвижной состав городского транспорта Казани после нынешнего обновления станет одним из самых новых в России: с учетом приобретенных в 2016 году 108 других автобусов МАЗ автобусный парк города обновится на 45%. А всего в этом году будет закуплено 139 дизельных автобусов МАЗ. Это позволит заменить автобусы 2007-2010 годов выпуска на новые, более комфортабельные.-0-

Фото посольства Беларуси в России.