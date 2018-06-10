Каждая партия белорусской продукции проходит лабораторный контроль - Заяц

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждая партия белорусской продукции перед поставкой проходит лабораторный контроль. Об этом заявил в эфире "Беларусь 1" министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, сообщает БЕЛТА.

"Мы торгуем сегодня с 85 странами мира, и ни из одной страны не приходят рекламации по поводу качества нашей продукции. У нас сегодня, прежде чем отгрузить продукцию на рынок, каждая партия проходит контроль в аккредитованных лабораториях", - сказал Леонид Заяц. В них работают высококвалифицированные специалисты, исследования проводятся на современном оборудовании, которое выявляет все изъяны именно в готовой продукции, подчеркнул он.

Министр отметил, что Беларусь пытается защищать честь и достоинство белорусского продукта, его бренд на мировом рынке, в том числе и в Российской Федерации. "Надо как-то выполнять те договора, которые были заключены нашими президентами, создавая Союзное государство. Ведь оно для того и создано, чтобы был один общий рынок", - сказал Леонид Заяц.-0-