КГК уделяет особое внимание реализации госпрограмм и крупных инвестпроектов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Беларуси уделяет особое внимание ходу реализации государственных программ и крупных инвестпроектов. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" заместитель председателя КГК - директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель КГК подчеркнул, что эта сфера не столь криминализирована, но нарушения случаются. Он привел примеры, связанные со строительством второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, при выполнении программ в сельском хозяйстве.

Особое внимание КГК уделяет фирмам-посредникам в экономике. Игорь Маршалов отметил, что посредничество - нормальный рыночный механизм, позволяющий продвигать свою продукцию, однако КГК обращает внимание на отдельные сделки. "При модернизации одного из заводов в Беларуси было приобретено у предприятия, зарегистрированного в Великобритании, оборудование, изготовленное в Украине . Разница составляла около $1 млн. Оборудование было приобретено на средства от международного кредита, выданного под гарантии правительства. Сумма в $1 млн. выведена в оффшорную зону, а затем этот преступный доход попытались легализовать", - рассказал Игорь Маршалов.

Заместитель председателя КГК обратил внимание и на другие нарушения. "Иногда сложно понять почему при долгосрочной закупке дорогостоящего оборудования известных брэндов в течение нескольких лет, определенное министерство закупает у предприятий, которые существуют в течение месяца. Понятно, что такие фирмы не могут обеспечить нормальное сопровождение и гарантийное обслуживание. При этом руководители и представители этого министерства выезжают в командировки на деньги налогоплательщиков на эти же предприятия-производители", - отметил Игорь Маршалов.-0-