4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай будет сертифицировать часть своих автомобилей в Беларуси, сообщил сегодня китайским журналистам первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Чижика, Китай часть своих машин, в том числе Geely, будет сертифицировать на республиканском полигоне для испытаний мобильных машин НАН.

Первый зампредседателя Президиума НАН рассказал о развитии белорусско-китайского научного сотрудничества. Так, за последние три года между странами заключено 17 соглашений, функционируют 20 совместных лабораторий, в том числе по разработке магнитных материалов и модифицированного графита, сельскохозяйственной микробиологии. В свою очередь председатель Совета Республики Михаил Мясникович высказался за развитие сети белорусско-китайских лабораторий по лазерной физике, химии, нанотехнологиям.

Планируется, что в мае Беларусь посетит президент Китайской академии наук Бай Чуньли, который в прошлом году был избран иностранным членом-корреспондентом НАН. Ожидается, что его нынешний визит поспособствует развитию сотрудничества.-0-