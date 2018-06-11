11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай окажет Беларуси в 2018 году технико-экономическую помощь на 800 млн юаней. Это предусмотрено межправительственным соглашением о технико-экономической помощи, которое было подписано министром экономики Беларуси Владимиром Зиновским во время рабочего визита в КНР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

От имени правительства Китая это соглашение подписал председатель Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству Ван Сяотао. Соглашение предусматривает привлечение в 2018 году безвозмездной помощи в размере 800 млн китайских юаней для подготовки и реализации в Беларуси проектов "Национальный футбольный стадион", "Бассейн международного стандарта", "Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и "Строительство Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Фото Министерства экономики РБ

В Циндао были подписаны и другие документы, в частности межправительственное рамочное соглашение о предоставлении Китайской Народной Республикой Беларуси льготного кредита для реализации второго (заключительного) этапа проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. От имени правительства Китая это соглашение подписал председатель Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству Ван Сяотао. Межправительственное рамочное соглашение о предоставлении льготного кредита для реализации первого этапа проекта и соответствующее кредитное соглашение с Эксимбанком было подписано во время визита министра экономики Владимира Зиновского в КНР в феврале 2018 года. Общий объем заемных средств по двум этапам проекта составил примерно 4,3 млрд юаней.

Также был подписан меморандум между Минэкономики Беларуси и Минкоммерции КНР о плане совместного развития Беларуси и Китая на основе сопряжения стратегических программ двух стран на средне- и долгосрочный периоды. От китайской стороны подписантом выступил министр коммерции КНР Чжун Шань. В целях реализации инвестиционных предложений и бизнес-идей плана стороны будут организовывать мероприятия в формате бизнес-форумов, круглых столов и бизнес-встреч представителей предприятий.

Основными направлениями двустороннего сотрудничества в плане определены: развитие производственной кооперации, участия китайского бизнеса в акционерном капитале белорусских организаций, создания совместных производств; расширение сотрудничества в сфере IT; развитие новых направлений финансового сотрудничества; улучшение условий доступа и расширение взаимных поставок товаров и услуг, совместное освоение новых ниш на рынках третьих стран; усиление сотрудничества в транспортной и логистической сферах; совместное развитие отраслевой науки; дальнейшее углубление межрегионального сотрудничества. В производственной сфере предлагается возможность реализации совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, электроника и электротехника, оптика и фотоника, новые конструкционные материалы и технологии, микробиологическая и фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования и материалов.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономики Беларуси и Государственным агентством международного развития и сотрудничества КНР, касающийся сотрудничества по развитию человеческого потенциала. От китайской стороны подписантом выступил Ван Сяотао. Меморандум свидетельствует о намерениях сторон обменяться опытом по развитию человеческого потенциала в таких сферах, как образование, здравоохранение, торговля и экономика, коммунальное управление, окружающая среда, сельское хозяйство, энергетика, машиностроение, туризм, поддержка малого и среднего бизнеса, проводить исследовательские работы по важным тематикам двустороннего сотрудничества. Согласно положениям меморандума китайская сторона намеревается организовывать семинары для белорусских сотрудников как на территории Китая, так и в Беларуси. Основные расходы по проведению указанных мероприятий несет правительство КНР.-0-