Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники намерена стать резидентом "Великого камня"

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники (CASC) намерена стать резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В ведомстве рассказали, что делегация Беларуси находится с рабочим визитом в КНР, во время которого в Пекине подписано соглашение с Китайской аэрокосмической корпорацией науки и техники (CASC) о намерении вступления в индустриальный парк "Великий камень".

Кроме того, состоялся бизнес-форум "Инвестирование в Беларусь - развивающуюся экономику на Шелковом пути", организованный Европейским банком реконструкции и развития совместно с Исследовательским центром развития при Госсовете КНР. В форуме приняли участие заместитель министра экономики Павел Утюпин, посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый, глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, представители Государственного таможенного комитета Беларуси, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", белорусских и китайских финансовых учреждений.

На форуме Павел Утюпин представил экономический и инвестиционный потенциал Беларуси. На панельной дискуссии, посвященной развитию индустриального парка "Великий камень", участниками были рассмотрены актуальные вопросы реализации проекта, даны разъяснения по отдельным аспектам ведения бизнеса в парке.-0-