Китайская компания CDTE может принять участие в инвестпроектах "Минскэнерго"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания China Datang Technologies & Engineering Co (CDTE) может принять участие в реализации инвестиционных проектов "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече в Минске во время визита на предприятие китайской делегации.
Компания CDTE является одним из пяти крупнейших предприятий-производителей электроэнергии в КНР, основана на базе государственного предприятия State Power Corporation of China в 2002 году и подчиняется напрямую Центральному комитету Коммунистической партии Китая. Компания выступает также экспериментальным государственным инвестиционным и акционерным предприятием.
"Во время встречи проведено обсуждение возможности участия компании CDTE в реализации инвестиционных проектов предприятия с возможностью предоставления предложений по финансированию объектов", - говорится в сообщении. -0-
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