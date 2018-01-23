Китайская компания CDTE может принять участие в инвестпроектах "Минскэнерго"

Во время встречи. Фото РУП "Минскэнерго"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания China Datang Technologies & Engineering Co (CDTE) может принять участие в реализации инвестиционных проектов "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече в Минске во время визита на предприятие китайской делегации.

Компания CDTE является одним из пяти крупнейших предприятий-производителей электроэнергии в КНР, основана на базе государственного предприятия State Power Corporation of China в 2002 году и подчиняется напрямую Центральному комитету Коммунистической партии Китая. Компания выступает также экспериментальным государственным инвестиционным и акционерным предприятием.

"Во время встречи проведено обсуждение возможности участия компании CDTE в реализации инвестиционных проектов предприятия с возможностью предоставления предложений по финансированию объектов", - говорится в сообщении. -0-