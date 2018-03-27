27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская провинция Хунань предлагает Беларуси сотрудничать в сферах IT, медицины и транспорта. Об этом сегодня шла речь на встрече парламентской делегации Беларуси с заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей китайской провинции Хунань Ван Кэминем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также перспективы парламентского взаимодействия. Ван Кэминь отметил, что в провинции успешно развиваются электронная промышленность, информационно-коммуникационные технологии, производство железнодорожного транспорта и строительной техники, медицина и фармацевтика. "Мы заинтересованы в партнерстве с Беларусью по этим направлениям", - подчеркнул он.

Успешным примером двустороннего сотрудничества Ван Кэминь назвал создание совместного предприятия "Зумлион-МАЗ" - в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" будет построен завод по производству спецтехники. Производственные мощности планируется нарастить до $300 млн в год.

Ван Кэминь также предложил белорусской стороне расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, реализовать совместные проекты в области туризма и культуры. "Мы придаем большое значение продвижению делового сотрудничества с Беларусью. Приветствуем приход белорусского бизнеса в нашу провинцию и заинтересованы в расширении деятельности наших компаний в Беларуси", - сказал он.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Андрей Рыбак от имени парламентской делегации поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность в том, что товарооборот между Беларусью и провинцией Хунань, который в 2017 году составил $7,8 млн, можно существенно увеличить.-0-