4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений построят в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"В Минске 4 июня в форме обмена письмами заключено соглашение между правительствами Беларуси и Китая о реализации проекта "Строительство Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений на территории Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень". Соглашением предусмотрено привлечение безвозмездной помощи для строительства центра в размере 168,95 млн юаней", - отметили в ведомстве.

От имени правительства Беларуси соглашение подписал министр экономики Владимир Зиновский, от имени правительства Китая - посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин.

На основании меморандума между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции Китая о сотрудничестве в целях развития индустриального парка в рамках технико-экономической помощи от 29 сентября 2016 года, а также градостроительной документации, центр включен в перечень первоочередных объектов развития индустриального парка.-0-