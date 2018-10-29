Кижук Александр: "Мы всегда хотим удивлять..."

Вот уже который год подряд ОАО "Криница" показывает положительные результаты своей работы, не переставая радовать отечественного и зарубежного потребителя новыми линейками продукции и постоянно совершенствующимися брендами компании. Об итогах первого полугодия 2018 года и о перспективах дальнейшего развития флагмана белорусской пивоваренной отрасли корреспондент БЕЛТА побеседовал с генеральным директором предприятия Александром Кижуком.

- Александр Евгеньевич, в одном из своих первых интервью 2014 года вы отмечали, что самым сложным вопросом, стоящим перед вами и перед всем коллективом предприятия, являлся вопрос финансовый. Как обстоит дело сейчас, после почти пяти лет вашей работы в качестве руководителя ОАО "Криница"?

- Да, действительно, в 2014 году вопрос финансов стоял перед нами очень остро. На предприятии были большие убытки. Но четыре года не прошли даром. Совместно со всем коллективом проделана огромная работа по выходу из финансового кризиса того периода. Конечно, четыре с половиной года - это относительно небольшой срок в рамках развития такого крупного предприятия, как "Криница". Что-то удалось реализовать, что-то находится в стадии реализации.

Но мне кажется, мы нашли основные пути развития и чувствуем себя сегодня гораздо увереннее, чем в 2014 году. И производственные показатели первого полугодия 2018-го говорят сами за себя. Ключевой показатель эффективности работы ОАО "Криница" - чистая прибыль по итогам первого полугодия составила Br2,1 млн, в 8 раз превысив уровень 2017 года.

Немаловажно, что на сегодняшний день рублевый кредитный портфель предприятия не увеличился. А валютный портфель кредитов даже несколько уменьшился по сравнению с предыдущими годами. Это показывает, что мы стараемся работать за счет собственных средств, не привлекая дополнительные кредиты. Таких результатов мы достигли путем оптимизации производственного процесса - активной работой с кадрами предприятия и модернизацией технологического оборудования. И я уверен, что у нас есть еще внутренние ресурсы для работы в этих направлениях.

Справка БЕЛТА:

По итогам работы за первое полугодие 2018 года ОАО "Криница" удалось нарастить объемы производства продукции. Производство пива выросло на 75 тыс. дал по отношению к январю-июню 2017 года и составило 100,9%. Производство кваса выросло на 12,3%, безалкогольных напитков - на 19,1%, сухих напитков - на 14,9%. По итогам работы за январь-август темп роста производства пива составил 100,2%, кваса - 112%, безалкогольных напитков - 127,4% к аналогичному периоду 2017 года.

Рост объемов производства позволил увеличить загрузку производственных мощностей до 81,4% по итогам первого полугодия 2018 года, что выше аналогичного периода 2017 года на 3,7%. За восемь месяцев 2018 года загрузка производственных мощностей составила 83,8%.

Сегодня рынок пивоваренной продукции Беларуси - это небольшой, компактный рынок с высоким уровнем конкуренции. Увеличения прибыли путем простого повышения цен на продукцию не добьешься. Цены сейчас диктуют уже не производители, а сам рынок с его динамически изменяющимися потребительскими предпочтениями. ОАО "Криница" делает ставку на современное оборудование, новые технологии и оригинальную рецептуру.

По уровню технической оснащенности наша компания сегодня не уступает многим мировым производителям. Все основные процессы на заводе автоматизированы, что позволило выйти на новый уровень качества продукции, повысить производительность, минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и обеспечить дополнительные возможности для энерго- и водосбережения.

ОАО "Криница" - единственное в Беларуси пивоваренное предприятие, имеющее линию розлива в алюминиевые банки, которой с 2014 года пользуются все отечественные заводы отрасли. Оснащенная современным оборудованием лаборатория строго контролирует все стадии производства, начиная от воды и заканчивая готовым продуктом. На предприятии внедрены и постоянно совершенствуются системы управления качеством, пищевой безопасностью, охраны окружающей среды и труда на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009, 1470-2004 (НАССР) и ISO 22000:2005.

Справка БЕЛТА:

В рамках увеличения загрузки мощностей и импортозамещения ОАО "Криница" на 45,8% повышен по сравнению с 2017 годом объем налива пива в алюминиевую банку по договорам с частными пивоваренными компаниями. В целом для отечественных пивоваренных компаний было разлито по итогам первого полугодия 1065,6 тыс. дал пива, по итогам восьми месяцев - 1554 тыс. дал.

- Для любого белорусского предприятия сегодня очень важны показатели экспорта продукции. Расскажите, пожалуйста, о ситуации с продукцией "Криницы" на экспортных рынках?

- Предприятие по-прежнему удерживает позиции самого крупного экспортера белорусской пивоваренной продукции в стране. Наша продукция составляет до 30% от общего объема экспортируемого за границу белорусского пива. Сегодня продукция "Криницы" экспортируется во множество стран на четырех континентах: в Россию, Китай, Монголию, Украину, Польшу, Израиль, Австралию, Новую Зеландию и другие страны. Нашу продукцию по достоинству оценили и в славящейся давними пивными традициями Германии. Белорусский квас нашего производства продается даже в США. Традиционными рынками для нас остаются рынки Российской Федерации и стран Балтии. Если же говорить о Европе, то 88% от общего экспорта белорусского пенного напитка составляет продукция "Криницы". Но мы подходим к экспорту комплексно, стараясь диверсифицировать свои поставки, не останавливаясь только на привычных для нас рынках. Так, по итогам восьми месяцев нами впервые была отгружена продукция в Азербайджан и Вьетнам. Это первые, пробные поставки с целью дальнейшего продвижения на новые рынки сбыта. Всего же за первое полугодие текущего года на экспорт было отгружено продукции на общую сумму около $6 млн.

- Только в России больше 400 производителей пивоваренной продукции. Как удается работать в условиях столь жесткой конкуренции? Возможно, у вас и у вашей команды есть какие-то секреты столь успешной маркетинговой деятельности на внешних рынках?

- По моему мнению, секретов особых нет, кроме двух основных составляющих - грамотной сбытовой политики и профессионализма команды. Наша продукция пользуется хорошим спросом за пределами Беларуси уже давно. Сохранен основной принцип удачных продаж - отличное качество продукта при адекватной, востребованной на рынке цене. Продукция предприятия прекрасно продается в крупных российских торговых сетях - "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Ашан" - и практически во всех торговых сетях стран Балтии. Из-за близкого географического положения особой популярностью наша продукция пользуется в центральных федеральных округах России. Но мы выходим сейчас и на рынки Урала, Сибири и Дальнего Востока. И там "Кринице" активно помогает общий положительный имидж белорусской продукции. Его даже можно назвать неким ностальгическим трендом. У российского потребителя есть четко выработанное годами, еще со времен общего с нами государства, потребительское мнение, что белорусская продукция - это высококачественная продукция по очень приемлемым ценам. Для него "Криница" является брендом, символом отличного белорусского пива.

- За последние несколько лет "Криница" активно начала продвигать новые "имена" в привычной для многих линейке пивоваренной продукции. С чем это связано и какие новинки от "Криницы" появились в этом году?

- Потребительские предпочтения - явление очень изменчивое. Современный потребитель хочет все больше новых вкусов, порой самых изысканных и нетрадиционных. На рынке уже давно правит бал не цена или привычки, а креатив. Именно поэтому команда "Криницы" стремится предлагать вниманию отечественных и зарубежных ценителей пивоваренной продукции новые бренды, отвечающие современным тенденциям отрасли. Мы не боимся экспериментировать. Мы всегда хотим удивлять.

Например, летом 2016 года мы, прямо скажем, не без опасения вывели на рынок проект "Пивная карта". Проект создавался совместно с домашними пивоварами и авторами, регулярно пишущими о пиве. Эта линейка позволяет "путешествовать" по традиционным сортам разных стран: США, Бельгии, Великобритании и другим. Этот эксперимент очень быстро оправдал себя и завоевал популярность у потребителей. Эту практику продолжили и в текущем году. В июне в продаже появился Amber Ale, продолживший линейку "Пивная карта". Чтобы сохранить аутентичность изготавливаемых сортов, мы даже компоненты привозим из-за границы, например, из США и Германии.

"Криница" ежегодно представляет новую продукцию, в которой сочетаются мировые технологии производства, оригинальная рецептура, натуральные ингредиенты и белорусские традиции. Летом этого года на рынок вышли "Крынiца Вольнае" и "Крынiца Тропiк", в сентябре - "Крынiца Леў".

"Криница" по-прежнему активно сотрудничает с зарубежными коллегами, пополняя знания из области пивоварения. Мы не только постоянно взаимодействуем с чешскими и немецкими коллегами, являющимися законодателями моды на нашем сегменте рынка, но и опираемся на мнение конечного белорусского потребителя, используя данные специализированных социологических опросов.

Справка БЕЛТА:

Импортозамещающих сортов пива ОАО "Криница" по итогам первого полугодия 2018 года произведено 748,9 тыс. дал, что составило 114,4% к аналогичному периоду прошлого года. Увеличены объемы реализации пива на внутреннем рынке. За первое полугодие на внутренний рынок было поставлено 5307,7 тыс. дал пива, что составило 118,4% к аналогичному периоду 2017 года. За восемь месяцев текущего года удалось сохранить динамику, на внутренний рынок было отгружено 7272,8 тыс. дал пива, что выше уровня 2017 года на 17,2%.

- В мире все большую популярность набирает культ здорового образа жизни, или сокращенно ЗОЖ. Сторонники этого образа жизни требуют к себе особого внимания со стороны производителей продуктов питания и напитков. Какие планы у "Криницы" в этой области?

- Мы никогда не прекращали активной работы в направлении производства безалкогольных напитков, столь востребованных у поклонников ЗОЖ. На головном предприятии по-прежнему выпускается по классической технологии квас двух сортов - "Старажытны" и "Лето 988". На производственном участке в Несвиже - безалкогольные напитки: "Дюшес", "Буратино", "Крем-сода", "Лимонад" и питьевая вода. Но рынок не стоит на месте и требует все новых продуктов, отвечающих запросам самой требовательной аудитории. У нас есть определенные задумки по новинкам на рынке безалкогольных напитков в 2019 году, но пусть это станет своеобразным сюрпризом для потребителей.

- В белорусском обществе все чаще поднимается вопрос о создании института культуры пития, культуры свободного времяпровождения и традиционного застолья. Многие эксперты в своих публикациях ссылаются на опыт таких исконно пивоваренных или винодельческих стран, как Чехия, Германия, Бельгия, Франция или Италия, где уровень бытового и, в особенности, пивного алкоголизма относительно низок. На ваш взгляд, есть ли шансы привить этот опыт у нас, в Беларуси?

- Беларусь имеет свои богатые пивоваренные традиции и свой национальный вкус пива. Белорусское пиво по своей истории ничуть не уступает зарубежным "коллегам", наравне с таким старинным напитком, как мед. В нашей стране существовали даже пивные похлебки - с желтком, творогом, сметаной. Эти похлебки имеют свое общее национальное название - граматка. Традиционно пиво в нашей стране изготавливалось только верховой ферментации, обычно малой крепости, 2-3%, но употреблялось в значительных количествах, в какой-то мере заменяя охлаждающие напитки. Этот напиток довольно часто варили в усадьбах. По сравнению с сегодняшним днем значительно более распространенным было пиво, полностью или частично изготовленное из пшеничного солода, так называемое белое. Трудолюбивые белорусы любили после работы в поле сесть за общий, семейный стол и выпить прохладного, светлого и пенного напитка.

Продвигая на внутреннем и внешнем рынках нашу продукцию, мы тем самым косвенно продвигаем страну в целом, поддерживая имидж гостеприимного и хлебосольного края. Ведь что такое туризм? Это сегмент свободного времяпровождения человека, который хочет в свой отпуск узнать что-то интересное, посетить необычные места, отдохнуть в новой стране и пообщаться с ее жителями. А пиво, по моему мнению, это напиток общения. И мне очень бы хотелось, чтобы среди туристов со всего мира были популярны не только шумные гаштеты Баварии или сентиментально размеренные пивные старой Праги, но и уютные кафе белорусских городов, где во время дружеского застолья или семейного ужина каждый гость нашей страны смог бы попробовать разные сорта пива от пивоваров Беларуси. И мне кажется, что подобные перспективы у нас есть. Необходимы лишь консолидированная работа производителей и государственных органов, единая линия, связывающая экономические интересы страны и законодательные акты в одно целое, одинаковые правила игры для всех - как в области маркетинга и рекламы, так и в области акцизной политики.

- Большое спасибо, Александр Евгеньевич, за интересную и содержательную беседу.

Александр КАРАБЛИКОВ,

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