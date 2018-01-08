Кобяков: Беларуси нужно стремиться попасть в группу стран с высоким уровнем дохода

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужно стремиться попасть в группу стран с высоким уровнем дохода, заявил премьер-министр Андрей Кобяков в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Андрей Кобяков констатировал, что в экономике нужно серьезным образом работать, чтобы подтянуть заработные платы граждан, у которых они ниже, чем средняя зарплата по стране. "Но нам нельзя попасть и в ситуацию, когда мы будем довольны сами собой. Нужно постоянно стремиться, работать, искать направления развития, чтобы, не замедляясь, попасть в группу стран с высоким уровнем дохода. Хотя и там останавливаться не надо", - уверен премьер-министр.

"Нужно понимать, что есть целые страны, которые мы опережаем, но еще есть и масса государств, которые в части материального производства, инновационности и наукоемкости экономики опережают нас. Нам есть куда стремиться и кого догонять", - подчеркнул Андрей Кобяков.

Премьер-министр отметил, что в 2018 году экономика страны должна быть растущей. Как ожидается, темп роста ВВП составит 103,5%. "Мы - развивающаяся экономика. И одна из проблем, которые получают такие экономики, - это ловушка среднего дохода, когда граждане, экономические власти начинают быть довольны своими результатами и считать, что они достигли пределов мечтаний. Этого быть не должно", - резюмировал он.-0-