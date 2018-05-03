Кобяков: экономика Беларуси показывает устойчивый сбалансированный рост

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 мая 2018, Чт
+23°C
Малооблачно EUR 2.4253
USD 2.0187
RUB 3.1837
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: благоприятные внешние условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет
Президент
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" начала работу
Общество
Лукашенко о задаче роста доходов населения: мы не можем в черном теле держать народ
Президент
КГБ Беларуси разоблачил полковника запаса - агента иностранной разведки
Общество
Ранние яровые в Беларуси посеяны на 93,1% площадей
Экономика
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белоруска Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в Химках
13:19 Спорт
Минобразования организует прямую линию по вопросам вступительной кампании
12:58 Общество
Житель Полоцкого района на спор с россиянами сделал пост о теракте
12:57 Происшествия
ФОТО: XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске
12:53 Заголовки новостей
Эксгибициониста задержали в Минске
12:49 Происшествия
Установлены обстоятельства падения на "Беларуськалии" люльки с рабочими
12:38 Происшествия
Новый посол Эквадора в Минске передал копии верительных грамот в МИД Беларуси
12:36 Политика
Беларусь и Германия удовлетворены сохранением позитивной динамики в развитии отношений
12:30 Политика
В Беларуси расширены полномочия учредителей профтехколледжей по корректировке цифр приема
12:28 Общество
Министры в мае проведут выездные приемы граждан
12:23 Общество
Участие Беларуси в инициативе "Один пояс и один путь" вызывает большой интерес у аудитории - китайский журналист
12:15 Общество
Брексит может повлиять на отношения с Беларусью только в лучшую сторону - посол Великобритании
12:09 Политика
Лукашенко направил приветствие участникам и гостям выставки "СМI ў Беларусі"
12:07 Президент
Беларусь и Германия обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества
12:05 Экономика
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" начала работу
12:00 Общество
До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 мая
11:59 Общество
В Беларуси готовится проект плана государственной стандартизации на 2019 год
11:57 Экономика
Пьяный водитель легковушки в Минске врезался в авто и троллейбус
11:57 Происшествия
Температурный рекорд побит в Гомеле 2 мая
11:56 Регионы
Классическая музыка будет звучать воскресными вечерами в Минске у театра оперы и балета
11:55 Культура
Все новости
Сюжеты
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі"
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Год малой родины Год малой родины
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
О социально-экономическом развитии Беларуси О социально-экономическом развитии Беларуси
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Кобяков: экономика Беларуси показывает устойчивый сбалансированный рост

Экономика 03.05.2018 | 11:38
Андрей Кобяков. Фото из архива
Андрей Кобяков. Фото из архива

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Экономика Беларуси показывает устойчивый сбалансированный рост. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на совещании у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом квартале текущего года выполняются все важнейшие параметры прогноза, утвержденные главой государства. В том числе по темпу роста ВВП - 105,1%, экспорту товаров и услуг - 129,8%. Сальдо внешней торговли - $206 млн. Инфляция в пределах прогноза: март к декабрю - плюс 2,5%", - сообщил Андрей Кобяков.

По его словам, валовая добавленная стоимость прирастает во всех секторах экономики - в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, торговле, транспортной деятельности.

"В целом экономика показывает устойчивый сбалансированный рост", - сказал премьер-министр.-0-

﻿
Теги
Кобяков, совещание, экономика Беларуси
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4253 BYN 2.42 BYN 2.428 BYN
USD
2.0187 BYN 2.018 BYN 2.023 BYN
RUB
3.1837 BYN 3.175 BYN 3.197 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Борьба с коррупцией, разведка, общественная безопасность - Лукашенко принял с докладом председателя КГБ
Все видео

Фотоновости

XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске
Все фото

Инфографика

XXII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" XXII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в Минске с 3 по 5 мая.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Беларуси нужны предприятия, работающие без постоянной подпитки из госбюджета - Лукашенко
Лукашенко направил приветствие участникам и гостям выставки "СМI ў Беларусі"
Лукашенко о задаче роста доходов населения: мы не можем в черном теле держать народ
Политика
Петер Деттмар и Владимир Макей. Фото МИД РБ Беларусь и Германия удовлетворены сохранением позитивной динамики в развитии отношений
Новый посол Эквадора в Минске передал копии верительных грамот в МИД Беларуси
Брексит может повлиять на отношения с Беларусью только в лучшую сторону - посол Великобритании
Происшествия
Фото ОГАИ Первомайского района Минска Пьяный водитель легковушки в Минске врезался в авто и троллейбус
Житель Полоцкого района на спор с россиянами сделал пост о теракте
Эксгибициониста задержали в Минске
Общество
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" начала работу
Минобразования организует прямую линию по вопросам вступительной кампании
ФОТОРЕПОРТАЖ: Пресс-тур представителей китайских СМИ в Беларуси
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как живется в предприимчивом Мотоле
Температурный рекорд побит в Гомеле 2 мая
Остатки средств инновационного фонда Мингорисполкома направят на закупку поездов для метро
Спорт
Виктор Сосуновский. Фото из социальных сетей Белорусский борец Виктор Сосуновский завоевал серебряную награду ЧЕ в России
Белоруска Вера Лапко вышла в полуфинал теннисного турнира в Химках
Определены белорусские участники детской социальной программы "Футбол для дружбы"
Технологии
Фото из архива Парк высоких технологий проводит конкурс проектов об IT-стране
Нацбанк запустил новую версию сайта
МТС повышает стоимость услуг связи
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Классическая музыка будет звучать воскресными вечерами в Минске у театра оперы и балета
Около 9,6 тыс. книг и брошюр издано в Беларуси в 2017 году
В мире
Фото из социальных сетей Взрыв в Лондоне: 30 человек пострадали
Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии
Российский истребитель потерпел крушение над Средиземным морем
Калейдоскоп
Световое шоу с участием 1374 дронов попало в Книгу рекордов Гиннесса
Джоан Роулинг извинилась за смерть Добби
Игорь Николаев произвел фурор в Сети
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Федор Медведь: «Война людей очень сплотила»
Мир музыки и вокала
Картофельный салат от Хемингуэя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия