Кобяков: экономика Беларуси показывает устойчивый сбалансированный рост

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Экономика Беларуси показывает устойчивый сбалансированный рост. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на совещании у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом квартале текущего года выполняются все важнейшие параметры прогноза, утвержденные главой государства. В том числе по темпу роста ВВП - 105,1%, экспорту товаров и услуг - 129,8%. Сальдо внешней торговли - $206 млн. Инфляция в пределах прогноза: март к декабрю - плюс 2,5%", - сообщил Андрей Кобяков.

По его словам, валовая добавленная стоимость прирастает во всех секторах экономики - в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, торговле, транспортной деятельности.

"В целом экономика показывает устойчивый сбалансированный рост", - сказал премьер-министр.-0-