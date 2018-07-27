Кобяков и Медведев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обсудил с российским коллегой Дмитрием Медведевым вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает ТАСС.

На встрече в Санкт-Петербурге обсуждались актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия в энергетике, промышленности, АПК и других сферах. Кроме того, были рассмотрены вопросы реализации совместных кооперационных проектов.

Встреча глав правительств прошла на полях заседания Евразийского межправительственного совета, который открывается сегодня в Санкт-Петербурге. Повестка дня заседания включает 19 пунктов. В частности, предполагается рассмотреть вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза с использованием технических средств, зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС. Будет проанализирован ход работы по реализации цифровой повестки союза, формированию общего рынка газа, созданию органа по расследованию авиационных происшествий и другие вопросы.-0-